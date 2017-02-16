Başkan Kahtalı, “Cumhurbaşkanımızın Malatya’ya gelişiyle ilgili bir miting planlıyoruz. Bu mitingle beraber kamu yatırımlarının da aynı zamanda açılışını yapmış olacağız. İçerisinde bulunduğumuz ortam ve 15 Temmuz’dan sonraki gelişen süreç hep birlikte kamuoyu tarafından izlendi. Tabi bu sürecin devamında da partimizin kuruluşundan beri söylem içerisinde olduğumuz yeni bir sivil anayasanın yapılmasıyla ilgili kanaatlerimize hep vurgu yapılıyordu. Yeni anayasayla birlikte 93 yıllık cumhuriyet tarihi boyunca yapılmış ilk sivil anayasa inşallah olacak. Bu sivil anayasada bütün vatandaşların kendisini içerisinde bulabileceği ve kendisiyle barışık bir anayasa olacağı için sürecin devamında da milletin onayını almaya gideceğiz. Milletimiz onayladığı takdir e yeni bir sistemle, artık parlamenter sistemle değil cumhurbaşkanlığı sistemiyle ve Türkiye’ye özgü olan sistemle idare olacak” dedi.

BİZLERİ MUTLU ETTİ

Bu anlamda 18 maddelik bir anayasa değişikliği olduğunu söyleyen Hakan Kahtalı, “Değişiklik TBMM’de referanduma gidecek sayıda bir çoğunluk sağlandı. Nasip olursa inşallah 16 Nisan’da bir referandum olacak. Bunun öncesinde Sayın Cumhurbaşkanımız büyükşehirlerde miting planlayacağını, yeni anayasayı halka gidip kendisinin anlatacağını ifade etmişti. Mitinglerine Malatya’dan start verecek olması da bizleri de mutlu etmiştir” ifadelerinde bulundu.

DÜNYAYA MESAJ VERECEK

Kahtalı sözlerinin devamında şunları kaydetti:

“Bizler de Malatya’da bulunan teşkilatlar olarak 716 mahallemiz de bütün köy ve beldelerimizde tüm vatandaşlarımıza ulaşmak adına teşkilat çalışmalarımızı yapmış olduk. 16 Nisan’a kadar da kamuoyuna vatandaşlarımıza bu meseleyi anlatacağız. Bütün Malatyalı hemşehrilerimi 18 Şubat’ta saat 15.00’te Büyükşehir Belediyesi yanında miting alanında bulunmalarını temenni ediyorum. Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmayalım. Buradan tüm dünyaya vereceği mesajları, bu ülke üzerinde oyun kurmaya çalışanların oyunlarının nasıl bozulacağını, o gün orada, milletimizin huzurunda inşallah paylaşacağını ifade ediyorum. Heyecan ve coşkuyla inşallah Cumhurbaşkanımızı karşılayıp ve ağırlayıp tekrar kazasız belasız yolcu etmeyi Allah bizlere nasip etsin.”

BİR ADIM İLERİ SIÇRAYACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Malatya programının tam olarak netleşmediğini söyleyen Kahtalı, “Bahreyn, Katar ve Suudi Arabistan programlarının dönüşünde onay vereceği plan doğrultusunda Malatya programı tam netleşecek. Bir önceki ziyaretin de olduğunu gibi bizim talebimiz sivil toplum kuruluşlarıyla, kanaat önderleriyle, iş adamlarımızla, muhtarlarımızla ve basınımızla bir arada akşam yemeği yiyerek onların da sorunlarını ele almak olacak. Cumhurbaşkanımız Malatyamızın gösterdiği gayretli desteği bugüne kadar hiçbir zaman geri çevirmemiştir. Bizlerin kendisine sunduğumuz her projeyi ve talebimizi olumlu buldu ve destekledi. Büyük yatırımlar gerçekleşti. 1 k-Kasım’da vaat etmiş olduğumuz projelerin tamamını onayladı. Özellikle 54 kilometrelik Kuzey Çevreyolu onaylandı ve ihalesi yapıldı. Hemen ardından ikinci üniversitemizin talimatını verdi. Nasip olursa ikinci üniversiteyi Malatyamıza kazandıracağız. Hızlandırılması adına talimatlarını verecektir. Daha önce yapmış olduğumuz Karaciğer Nakil Hastanesi gibi bir de onkoloji hastanesini inşallah kazandırmış olacağız. Mimari ve projeleri hazırlandı ve yatırım programına alındı. Onun da inşallah buradan startını vermiş olacak. İlimiz içerisinde ki tüm karayolları tünelleri de tamamlanmış oldu. Bazıları yüzde 90 oranında açıldı. Devam eden projelerin de hızlandırılması için talimatları ve sürprizleri olacak. Yeni müjdelerle beraber Malatyamız bir adım daha ileri sıçramış olacaktır” ifadelerinde bulundu.

TAHİR ÖZÇELİK