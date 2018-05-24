Dr.Özcan Mercan’ın basın açıklaması

Ak Parti Malatya Milletvekili Aday adayı Dr. Özcan Mercan bugün açıklanan Ak Parti Milletvekili aday listesinin açılmasının ardından yazılı bir basın açıklaması yaptı.

Dr. Mercan yaptığı açıklama da “Çıktığım bu mukaddes yolda bu güne kadar bana güç veren, teşvik eden ve destek olan başta ailem ,büyüklerim,dava arkadaşlarım ve kardeşlerim olmak üzere tüm hemşerilerime teşekkürler ediyor ve 24 Haziran seçimlerinin Malatya’mıza, ülkemize hayırlar getirmesini yüce Allah’tan diliyor; milletvekili adayı arkadaşlarımızı tebrik ediyor;bu kutlu davanın bir neferi olarak başta sayın cumhurbaşkanımız ve Ak partimiz olmak üzere tüm halkımızın hizmetinde kutlu davamıza hizmete var gücümle devam edeceğimi bildiriyor selam ve saygılarımı sunuyorum” dedi.