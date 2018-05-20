Dr.Mercan “ Malatyalıların sorunlarını ayırım yapmadan çözeceğiz”

Ak Parti Malatya Milletvekili Aday adayı Dr. Özcan Mercan somut proje ve söylemlerle siyaset yapma arzusunda olduğunu söyledi.

Milletvekili Aday adayı Dr. Mercan muhabirimize çarpıcı açıklamalarda buldundu Dr. Mercan “Sadece internetten alıntılanmış slogandan öteye gidemeyen söylemlerden ziyade, somut projeler ve söylemlerle halkımızın karşısına çıkarak siyaset yapma isteğinde olduğumu hemşerilerimin takdirine sunmak istiyorum. Bu bağlamda somut olarak belirlediğim birkaç hususu sizlerle paylaşmak istediğini “ belirtti.

Dr. Mercan “Her türlü riyadan uzak durarak, tüm Malatyalıların sorunlarına ayırım yapmaksızın siyaset kurumunun elverdiği ölçüde çözüm bulmaya çalışacağım,

İlimiz Kamu Kurumları’nda ve diğer bazı üst düzey görevlere getirilecek olanlarda liyakat konusuna önem vererek bu konuda kendi nefsimi ön plana çıkarmayacağım. Çünkü biliyorum ki kente hizmeti üretecek olan doğrudan doğruya siyaset kurumu olmayıp, kurumları yönetecek olan üst düzey yöneticilerdir. Bu hususta Âlemlere rahmet olan Efendimiz ve Hazreti Ömer’in yaşamı ve yönetim anlayışı ideal olandır. Bu doğrultuda samimiyetle davranmak hepimizin en önemli vazifesi olmalıdır.”dedi

Dr.Özcan Mercan çalışma programıyla ilgili ayrıntılara yer vermeye başladı.

Yaptığı açıklamalarla Milletvekilliğine ne kadar hazırlıklı olduğunu göstermiş oldu