MHP Malatya İl Başkanı Mehmet Erdem 16 Nisan’da yapılacak olan anayasa değişikliği referandum çalışmaları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. “Evet” diyen partilerle iş birliği yapılabileceğinin Genel Merkezin gönderdiği genelgede yer aldığını belirten Başkan Erdem, "Malatya'da zaruret olduğu bir durumda evet diyen partilerle işbirliği yapılabiliriz fakat illa da olacak diye bir ifade yok” diye konuştu.

PROGRAM BELLİ DEĞİL

Alanda yapılacak çalışmalar ile ilgili Genel Merkez tarafından gelecek programı beklediklerini kaydeden Başkan Erdem, “Şu an hala parti programımız belli olmadı. 55 günlük bir zaman var. Bu program kısa süre içerisinde netlik kazanacak. Netlik kazandıktan sonra salon toplantıları mahalle toplantıları çalışmalarına başlayacağız. Şu anda münferit olarak alanda çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Çalışmalar kapsamında Genel Başkan Devlet Bahçeli'yi Malatya'da miting yapmak için davet edeceklerini söyleyen Erdem, “Genel Başkanımızın da miting programı daha belli olmadı ama biz Malatya'yı dahil etmeye çalışacağız. Bu çalışmalar kapsamında Genel Başkan Devlet Bahçeliyi Malatya'da miting yapmak için davet edeceğiz” diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI DEVLETİN BAŞIDIR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu Malatya'da yaptığı toplu açılış törenine katıldığını belirten Başkan Erdem, “Cumhurbaşkanı Malatya’ya yapılan yatırımların açılışını yapmak üzere Malatya’ya geldiler. Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Devletin Malatya'daki temsilcisi Sayın Valimiz özel kalemi aracılığıyla bizleri davet ettiler. Biz de bu davete icap ettik. Biz bu daveti geriye çeviremezdik, katıldık. Güzel bir miting oldu. İnşallah sonu da hayırlı olur. Burada değişik düşüncede insanlarımız arkadaşlarımız olabilir. Biz hiçbir zaman husumetleri devam ettirecek bir yapı değiliz. Biz devletin ve milletin bekası için partiyi ikinci plana itmişiz. Birinci derece devletin geleceği önemlidir. Devletin geleceği milletin bekası için birlikte olmakta fayda var. Partimiz olumsuzlukları da eleştirmede de hiçbir zaman geri durmayacaktır” ifadelerini kullandı.

İHA