Galeriler Videolar Yazarlar
Malatya
kapalı
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116593
ALTIN
163.616
DOLAR
3.8063
STERLİN
5.2895
EURO
4.6601

DARENDE'YE DOĞALGAZ NE ZAMAN GELECEK?

Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, ilçeye bağlı Heyik Eteği Mahallesinde mahalle sakinleri ile bir araya gelerek vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinledi. 

DARENDE'YE DOĞALGAZ NE ZAMAN GELECEK?

Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, ilçeye bağlı Heyik Eteği Mahallesinde mahalle sakinleri ile bir araya gelerek vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinledi. 

AHMET
AHMET
17 Ocak 2018 Çarşamba 14:31
DARENDE'YE DOĞALGAZ NE ZAMAN GELECEK?

Burada konuşan Başkan Eser, vatandaşların daha refah bir şekilde yaşaması için çalıştıklarını belirterek, mahallenin güzel bir görünüme kavuşmasını istediklerini söyledi.
Başkan Eser, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, “Siz her zaman devletinizin yanında oldunuz, bayrağınıza saygılısınız, caminize bağlısınız, ezanınıza bağlısınız, memleketinize duyarlısınız, sizin yanlışınız yok. Dolayısıyla siz hizmetin en güzeline layıksınız. Biz size ne kadar hizmet etsek az. Biz sizin emrinizdeyiz" dedi.
Darendelilere istihdam sağlamak amacıyla çalışmalar yaptıklarını da aktaran Başkan Eser, “Organize sanayisinde 10 tane fabrika yeri sattık, şeytanın bacağını kırarsak baharda 1 veya 2 fabrikanın temelini atarsak, ben size bunun müjdesini de vereyim onlarla da görüşmeler yapıyoruz irtibatlarımızı sürdürüyoruz, iş adamlarımızla da görüşmelerimiz devam ediyor. Bunlar bir kurulmaya başlarsa inşallah onlar da faaliyete geçince iş sahalarımız da olur. Çocuklarımız da mağdur olmaz. En güzel şekilde onlar da çalışırlar onlar da mutlu olurlar" diye konuştu.Eser, bu yıl ilçeye doğal gaz getireceklerini de söyledi.

busabahmalatya.com  
 

İHA

Anahtar Kelimeler:
DarendeMalatyaSüleyman EserBusabah
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
 CHP’DEN  MHP’YE YANIT GELDİ
 CHP’DEN  MHP’YE YANIT GELDİ
SONUÇ BİLDİRGESİ YAYINLANDI
SONUÇ BİLDİRGESİ YAYINLANDI
KİRAZ’A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
KİRAZ’A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim