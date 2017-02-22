Gaziantep’teki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Malatya’nın Darende Kaymakamı Ali Türk ile öğretmen eşi Yasemin Türk gözaltına alındı. Kaymakam Türk’ün örgütün gizli haberleşme programı olan ByLock kullandığı belirlendi.

DARBE KARŞITI BİLDİRİYİ OKUMUŞ

15 Temmuz darbe girişiminden bir ay önce Tunceli Mazgirt Kaymakamlığından Darende’ye atanan Ali Türk’ün darbe girişiminden sonra ilçede düzenlenen darbe karşıtı gösterilere katıldığı öğrenildi. Ali Türk’ün darbe girişiminden 4 gün sonra İlçe Belediye Başkanı Süleyman Eser, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ergün Taşkıran ve ilçedeki cumhuriyet savcılarının imzasını taşıyan darbe karşıtı bildiriyi okuduğu da belirlendi.

TUTUKLANDI…

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı saptanan Kaymakam Ali Türk, dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Savcılıktan yapılan açıklama göre, “Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY’ye (Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması) yönelik soruşturma kapsamında; Malatya'da gözaltına alınan ve örgütün şifreli haberleşme programı olan ByLocku kullandığı tespit edilen Darende Kaymakamı Ali Türk, sevk edildiği Gaziantep Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanmıştır” denildi

TAHİR ÖZÇELİK