24 Şubat 2017 Cuma

Darbeyi ‘not’ etmiş!

15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimi sırasında darbeye destek verdiği öne sürülen ve TSK’dan ihraç edilen 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti’nin darbe günlüğü ortaya çıktı.

24 Şubat 2017 Cuma 11:05
Darbeyi ‘not’ etmiş!

  Darbe gecesi 2. Ordu Komutanlığı’nda yaşanan olayları savcılık ifadesinde not ettiğini söyleyen Adem Huduti’nin not defterinin Emniyet Teknik Şube ekiplerince yapılan incelemenin ardından rapor halinde mahkemeye ulaştığı öğrenildi.

  Savcılık ifadesinde, Huduti ayrıca yapılan bütün görüşmeleri not defterine kayıt ettiğini ifade etmişti. Darbe gecesi Genel Kurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı aradığını anlatan Huduti, “Sıralı amirlerim olarak durumu kendilerine iletmek ve durumu sormak için öncelikle Kara Kuvvetleri Komutanı ve Kurmay Başkanını, bunlara ulaşamayınca bilahare Genelkurmay 2. Başkanı ve Genelkurmay Başkanımı aradım. Onlardan da cevap alamayınca Karargahta personel başkanı olan Korgeneral İlhan Talu’yu aradım, ona ulaştım. Durumu kendisine anlatarak komutanlarımı aradığımı ancak ulaşamadığımı, ne olup bittiğini sordum. Kendi birliğim ile ilgili de bilgi verdim” demişti.

“BU DEFTERE NOT ETTİM”
  Huduti ifadesinde, “Aslında benim küçük bir not defterim vardır, bunu günlük olarak önemli olayları kayıt ederim, bilgi aktarmak için ve olayları kontrol etmek için kullandığım bir yöntemdir. Zaman zaman bunu emir subayıma veya özel kalem müdürüme veririm. İş yoğunluğu sırasında verdiğim talimatları yazarlar. Dolayısı ile bu defterde üçümüzün de el yazısı mevcuttur. Bunların bir kısmını da bu deftere not ettim, ancak şu anda bu defter kimdedir, bilmiyorum” dedi. 

TSK’DAN İHRAÇ EDİLDİ
  15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimi sırasında darbeye destek verdiği öne sürülen ve TSK’dan ihraç edilen 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti’nin darbe günlüğü ortaya çıktı. Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz ve Başsavcıvekili Mehmet Badem tarafından ifadesi alınan Adem Huduti, Tuğgeneral Mustafa Serdar Sevgili ve Tuğgeneral Zeki Karataş ile Kurmay Albay Bahadır Erdemli ve Emir Subayı Binbaşı Sedat Kaya’dan öğrendiğini ifade etti. 

TAHİR ÖZÇELİK
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