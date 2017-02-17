Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde Malatya'daki 7. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda bulunan bütün kamera görüntülerinin çözümleri savcılığa ulaştı. Güvenlik kamera görüntülerinde TSK tarafından ihraç edilen ve tutuklanan 7. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık’ın makam katında darbe gecesindeki görüntüleri ortaya çıktı. Savcılık ifadesi ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Emin Ayık’ın Karargahta bulunanlarla toplantı yaptığı görüldü. Ayık’ın, ‘Yurtta Sulh Konseyi’ tarafından yayınlanan mesaj formunda ‘görevine devam’ şeklinde görevlendirdiği iddia edilmişti.

İŞTE GÖRÜNTÜ DÖKÜMLERİ

15 Temmuz darbe gecesi 7. Ana Jet Üssü Komutanlığı Karargah binasında yaşananlar şu şekilde:

“NIZAMYE isimli klasör içerisinde bulunan Ana Nizamiye kamera görüntüsünün 05.34.13'üncü saniyesinde 7. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık isimli şahsın makam aracıyla çıkış yaptığı görüldü.

NIZAMIYE isimli klasör içerisinde bulunan Ana Nizamiye kamera görüntüsü 09.29 .32'inci saniyesinde sol ön kısmında flama bulunan makam aracının nizamiyeden 7. Ana jet Komutanlığı'na girildiği görüldü.

KARARGAH 11 isimli klasör içerisindeki Karargah 09.30.39'uncu saniyesinde 7. Ana jet Üs Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık ve Albay Tayfun Tuna isimli şahsın karargah binasına giriş yaptıkları görüldü.

KARARGAH kamera görüntüsü 09.53.49’uncu saniyesinde Yarbay Bülent Savaş’ın karargah kapısından elinde su şişeleriyle üs komutanı Emin Ayık’ın makam odasına girdiği görüldü.

HANGAR (6) kamera görüntüsünün 20.53.26’ncı saniyesinde bir uçağın hangardan çıkarıldığı görüldü.

SHM KAVSAGl kamera görüntüsünü saat 4.59.27'nci saniyesinde karargah ön kısmında bulunan alanda 3 şahsın kendi aralarında konuşarak yürüdükleri görüldü.

SHM KAVSAG kamera görüntüsü saat 13.07.29.00'ıncı saniyesinde karargah kapısının önüne kameranın yakınlaştırılması ile birlikte bekleyen otobüsün plakasının 44 NC 289 olduğu görüldü.

PTZ VIPKAPI kamerasının 05.09.55'nci saniyesinde iki adet kargo uçağı olduğu değerlendirilen uçağın 7. Ana Jet pistine iniş görüntüsü.

PTZ VIP KAPI kamerasının 05.26.45'inci saniyesinde kargo uçağı 7. Ana Jet pistinde.”

“İZİN VERDİM”

7. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık’ın savcılık ifadesinde verdiği bilgilerde ise, “Askeri Havaalanına olay günü hiçbir hava aracının inmeyeceği hususunda Vali Bey benimle görüştü. Bu hususu aynı zamanda ordu komutanımız da bana iletmişti. Olay günü de bir nakliye uçağının havaalanına iniş izni istediğini kule bana iletti. Ancak ben bunun mümkün olmadığını, hava trafiğine alanı kapattığımızı ifade ettim. 15-20 dakika kadar meydanın güneyinde iniş izni bekledikten sonra alamayınca batı istikametine doğru ayrıldı. Benim birliğim olay günü bağlı bulunduğum nokta Eskişehir'de yer alan Birinci Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezine bağlıdır. Olay günü kule bana bu merkezin o an için orada bulunan yetkilisi Korgeneral Ziya Kadıoğlu Paşa'nın, nakliye uçaklarının geleceğini, söz konusu bu uçakların inişine izin verilmesini, ancak uçaklar indikten sonra tekrar kalkışına izin verilmemesini, içindeki personelin ise gözlem altına alınması için tedbir alınmasını ilettiğini bana aktardı. Ancak kaç uçağın geleceğini söylemedi. Ben de işin açıkçası akıl edip kaç uçağın geleceğini sormadım. Daha sonra 2 tane A400M, 3 tane C130, 2 tane de C160 olacak şekilde toplam 7 uçak indi. Bunları batı pistine sıraladık personel ile konuştum. Hatta o sırada Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Kamalak da geldi.

“NE YAPACAKLARINI BİLMİYORLARDI”

Bu kişiye bu personeli emniyetli bir şekilde tek bir bölgede toplayabileceğimizi ilettim. Kendilerinin beklemede kalmasını söyledim. Ben ise Güvenlik Tabur Komutanım, Destek Grup Komutanım ile birlikte söz konusu uçakların içine giderek çevre emniyetini de alarak uçakların içine girdim. Personelle görüştüm. Uçakların içerisinde sadece mürettebat olduğunu, başkacada personel, mühimmat ve malzemenin bulunmadığı tarafımdan görüldü. Kendilerine ne maksatla sordum. Onlarda kendilerine uçaklarla havalanmalarını, gidiş noktalarının kalkıştan sonra bildirileceğinin söylendiğini ifade ettiler. Peki, şimdi ne yapacaksınız diye sorduğumda, ne yapacaklarını bilmediklerini ifade ettiler” dediği öğrenildi.

“OLMADI KOMUTANIM BAŞARAMADIK”

Öte yandan iddianamede bir numaralı şüpheli olarak yer alan ve TSK’dan ihraç edilen 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti, darbe girişiminin ardından Malatya E Tipi Kapalı İnfaz Kurumundan, Düzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk sırasında, kapı önünde sevk için bekleyen 7. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık ve 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Avni Angun ile karşı karşıya kaldığı sırada, Avni Angun ve Emin Ayık'a, “Ne yaptınız çocuklar, beni de yaktınız” şeklinde beyanda bulunduğu; 7. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık'ın da, “Olmadı işte komutanım başaramadık” şeklinde karşılık verdiği belirtilmişti.

TAHİR ÖZÇELİK