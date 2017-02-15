15 Şubat 2017 Çarşamba

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malatya’ya geliyor.START VERİLECEK!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumartesi günü Malatya’ya geliyor. Seçim startını Malatya’da başlatacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kente geleceğinin duyulması, kamuoyunca sevinç yarattı.

15 Şubat 2017 Çarşamba 10:22
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malatya’ya geliyor.START VERİLECEK!

  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, referandum süreci için ilk olarak Malatya’ya geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Malatya’daki programı halen belli olmasa da hazırlıklar çoktan başlamış bulunuyor.

ONUR VERİCİ
  Erdoğan’ın Malatya’ya gelişinin duyulması kent genelinde sevinç yarattı. Kamuoyunda yankı uyandıran bu duyuru sonrasında sosyal medyadan da konuyla ilgili birçok paylaşım yapıldı ve miting için hazırlıklar başladı. Malatyalı siyasiler ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim startını Malatya’da verecek olmasının kendileri için bir onur olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malatya’ya bakışı ve bu anlamda startı burada vermesi kamuoyu tarafından da çok konuşulan bir konu oldu.

ÖNEMLİ KONULAR…
  Öte yandan Malatya’da bitmesi ve yapılması planlanan konular Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Malatya’ya geleceğinin duyulması ile yeniden gündeme geldi. Kuzey Çevreyolu, Onkoloji Hastanesi, 2’nci üniversite projesinin hayata geçirilmesi gibi konularda Erdoğan’ın talimatlar vermesi ya da vatandaşlara bilgi vermesi bekleniyor. Yine tünel projeleri, bağlantı yolları gibi konularda da Erdoğan’ın konuşması bekleniyor.

15.00’TE YAPILACAK
  Mitingin ise Cumartesi günü 15.00’te miting alanında olacağı ifade ediliyor. Cumhurbaşkanının Malatya’da konaklamayacağı ve ertesi gün Adıyaman’a gideceği de edinilen bilgiler arasında. 

Bu doğrultuda, yapılacak miting için bütün belediye başkanları, ilçe başkanları, bütün ilçe teşkilatları ile toplantılar yapıldı. Çalışmaların devam ettiği ve belde, köy, cadde, sokak her yere ilan, afiş asılacağı, seslendirme araçlarıyla, billboardlarla duyuru yapılacağı bildirildi. Vatandaşlar, araçlarla miting alanına taşınacak. Miting alanının süslemeleri de son gün yapılacak. 

MUTLU SARIGÜL
Anahtar Kelimeler: Malatya HaberMalatyaHaber MalatyaMALATYA GÜNCEL HABERLERMalatya BusabahBusabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    banner5
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya