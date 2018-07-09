Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kabineyi açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin etmesinin ardından Türkiye'de yeni bir sisteme girilirken, yeni sistemin ilk kabinesi de belli oldu.
İŞTE YENİ KABİNE
Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Fuat Oktay
Adalet Bakanı: Abdülhamit Gül
Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı: Zehra Zümrüt Selçuk
Çevre ve Şehircilik Bakanı: Murat Kurum
Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez
Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet Kasapoğlu
Hazine ve Maliye Bakanı: Berat Albayrak
İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu
Milli Eğitim Bakanı: Ziya Selçuk
Milli Savunma Bakanı: Hulusi Akar
Sağlık Bakanı: Dr. Fahrettin Koca
Sanayi ve Kalkınma Bakanı: Mustafa Varank
Tarım ve Orman Bakanı: Bekir Pakdemirli
Ticaret Bakanı: Ruhsar Pekcan
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Mehmet Cahit Turan
Kabinemiz ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.
Fuat Oktay1964 yılında Yozgat'ın Çekerek ilçesinde doğdu. 1985 yılında, Çukurova Üniversitesi, İşletme Bölümü'nden mezun oldu. 1990 yılında, Detroit'teki Wayne State Üniversitesi'nde yüksek lisans programlarını tamamladı. Aynı üniversitede endüstri mühendisliği alanında doktora derecesini alarak, havacılık ve otomotiv endüstrisi alanlarında uzmanlaştı. ABD'de kaldığı süre boyunca çeşitli şirketlerde süreç yönetimi danışmanlığı ve proje liderliği yaptı. İyi derece İngilizce bilmektedir. 3 çocuk babasıdır.