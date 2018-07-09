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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kabineyi açıkladı

Yeni kabine ve cumhurbaşkanı yardımcıları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kabineyi açıkladı

Yeni kabine ve cumhurbaşkanı yardımcıları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 22:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kabineyi açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin etmesinin ardından Türkiye'de yeni bir sisteme girilirken, yeni sistemin ilk kabinesi de belli oldu.

İŞTE YENİ KABİNE

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Fuat Oktay

Adalet Bakanı: Abdülhamit Gül

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı: Zehra Zümrüt Selçuk

Çevre ve Şehircilik Bakanı: Murat Kurum

Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez

Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet Kasapoğlu

Hazine ve Maliye Bakanı: Berat Albayrak

İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu

Milli Eğitim Bakanı: Ziya Selçuk

Milli Savunma Bakanı: Hulusi Akar

Sağlık Bakanı: Dr. Fahrettin Koca

Sanayi ve Kalkınma Bakanı: Mustafa Varank

Tarım ve Orman Bakanı: Bekir Pakdemirli

Ticaret Bakanı: Ruhsar Pekcan

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Mehmet Cahit Turan

Kabinemiz ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.

 

Fuat Oktay1964 yılında Yozgat'ın Çekerek ilçesinde doğdu. 1985 yılında, Çukurova Üniversitesi, İşletme Bölümü'nden mezun oldu. 1990 yılında, Detroit'teki Wayne State Üniversitesi'nde yüksek lisans programlarını tamamladı. Aynı üniversitede endüstri mühendisliği alanında doktora derecesini alarak, havacılık ve otomotiv endüstrisi alanlarında uzmanlaştı. ABD'de kaldığı süre boyunca çeşitli şirketlerde süreç yönetimi danışmanlığı ve proje liderliği yaptı. İyi derece İngilizce bilmektedir. 3 çocuk babasıdır.

Son Güncelleme: 09.07.2018 23:00
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