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"Cumhur İttifakının kazanacağına inancım tamdır"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Aday Adayı Berkan Samanlıoğlu, " Ülkemizin yaşadığı iç ve dış tehditleri milletle bütünleşerek aşabilmek amacıyla kurulmuş olan 'Cumhur İttifakının' seçimi milletimizin büyük bir teveccühü ile kazanacağına inancım tamdır"dedi.

"Cumhur İttifakının kazanacağına inancım tamdır"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Aday Adayı Berkan Samanlıoğlu, " Ülkemizin yaşadığı iç ve dış tehditleri milletle bütünleşerek aşabilmek amacıyla kurulmuş olan 'Cumhur İttifakının' seçimi milletimizin büyük bir teveccühü ile kazanacağına inancım tamdır"dedi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 18:57
"Cumhur İttifakının kazanacağına inancım tamdır"

24 Haziran'da gerçekleştirilecek olan seçimlerde aday adayı olan Samanlıoğlu, MHP il Başkanlığı ile MHP Yeşilyurt ve Battalgazi İlçe Başkanlıklarını ziyaret ederek, aday adaylığı formunu teslim etti.

Başvuru formunu MHP İl Başkanı Bülent Avşar'a teslim eden Samanlıoğlu, "Ülkemizin içerisinden geçtiği bu kritik dönemde ülkemiz ve milletimiz için sorumluluk yüklenmek milliyetçi harekete gönül vermiş her ülküdaşımızın en büyük arzusudur. Genel başkanımız sayın Devlet Bahçeli her ülkücü için şiar niteliğindeki  'Önce ülkem, sonra partim, sonra ben' sözleri bütün işlerimizde önümüze ışık tutmaktadır. Ülkemizin yaşadığı iç ve dış tehditleri milletle bütünleşerek aşabilmek amacıyla kurulmuş olan 'Cumhur İttifakının' seçimi milletimizin büyük bir teveccühü ile kazanacağına inancım tamdır. Öncelikle ülkeme ve milletime, sonra doğup büyüdüğüm ve şu an yaşamakta olduğum Malatya’ya hizmet edebilmek için Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Milletvekilliğine aday adayı  oldum.   Adaylık başvurumu MHP genel merkezine yaptım, başvuru formunu da MHP Malatya İl Başkanımız Bülent Avşar'a teslim ediyorum. Aday adayı olarak çıktığım yolda her şeyin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hakkımızda hayırlısı olsun. Allah, Malatya'mıza ve ülkemize hayırlı etsin" dedi.

MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar ise "24 Haziran'da cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için genel merkezimize aday adaylığı başvuruları yapılmaktadır. Şuana kadar partimize çok yoğun bir şekilde müracaat vardır. Milliyetçi Hareket Partisi'ne muazzam bir alaka, sevgi ve desteğin varlığını da göstermektedir" diye konuştu.

Avşar, MHP Malatya Milletvekilliği için aday adaylığı başvurusunda bulunan Berkan Samanlıoğlu'na başarılar dileyerek, başvurusunun hayırlı olması temennisinde bulundu.Konuşmaların ardından Samanlıoğlu, aday adaylığı başvuru formunu İl Başkanı Avşar'a teslim etti.

Anahtar Kelimeler:
Berkan SamanlıoğluMİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİAdayBülent Avşar
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