Çok yolumuz var

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Malatya Valisi Ali Kaban, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve beraberindekiler, Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Güneş Enerjisi Kullanarak Kurutma Sistemi’nin açılışını da gerçekleştirdiler. Enstitü Müdürü Abdullah Erdoğan’ın güneş enerjisi kullanarak kurutma sistemi hakkında bilgiler alan Bakan Pakdemirli ve beraberindeki protokol, daha sonra Malatya Kayısı Borsası’nı (MTB) ziyaret ettiler. Toplantı salonunda STK temsilcileri, muhtarlar, ihracatçılar ve üreticilerinde bulunduğu ziyarette ilk konuşmayı MTB Başkanı Ramazan Özcan yaptı.

Malatya Ticaret Borsasının 1967 yılında kurulduğunu ve o günden bu güne kadar çok ciddi anlamda mesafeler aldığını dile getiren Başkan Özcan, Malatya Ticaret Borsası’nın 750 aktif, yaklaşık bin üyesi, 2 milyon TL’lik ticaret hacmiyle 5 bin metre karelik bir alana akreditasyonunun yapıldığını ve Türkiye’de sayılı ticaret borsaları içerisinde yer aldığını söyledi.

Daha sonra söz alan ve Tarım ve Orman Bakanlığının 2 bakanlığın bir araya gelmesiyle oluştuğunu ifade eden Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, aslında bunun daha önce olması gereken bir şey olduğunu dile getirdi.

TABİ Kİ PROBLEMLERİMİZ VAR

“Suyla toprağın ayrı ayrı mülahaza edilmesi doğru değildi ve bizden önceki değerli bakanlarımızın ve şimdiki Bakan Yardımcımızın değerli gayretiyle de Tarım ve Orman Bakanı bir araya geldi. Su ve toprak birbirine kavuşmuş oldu. Tabiki çok devasa bir Bakanlık oldu. Onunla ilgili yapılanma çalışmalarımız devam ediyor” diye Bakan Pakdemirli, “Tarımda kötü bir üreticiyiz diyemeyiz. Çünkü Avrupa’da tarımsal hasılada birinci ülkeyiz. Tabi ki problemlerimiz var. Bu problemlerin de üstesinden gelmemiz gerekiyor. Tarım Bakanlığı şimdi sorunların önüne nasıl geçebiliriz, daha önceden nasıl planlarız, nasıl organize ederiz, nasıl bu ölçek problemini yani tarım arazilerinin küçülmüşlüğünü gideririz, nasıl daha iyi planlarız, yarınlara yönelik nasıl daha iyi bir ülke, nasıl daha iyi bir vatan elde ederiz. çünkü tarım bana göre çok stratejik. Şöyle ki, gerçekten dünyada 7 milyar nüfus, 9 milyara koşuyor. Bugün itibariyle de dünyada şehirleşme yüzde 55, ama yüzde 70’lere koşuyor. Bugün üretmiş olduğumuz ürünün, hasılanın ve yiyecek miktarının yüzde 50 daha fazlasını 2050 yılı itibariyle üretmemiz lazım. bu dünyanın problemi, aynı zamanda Türkiye’nin problemi, aynı zamanda Malatya’nın problemi. buradan gerçekten düne göre çok daha akılcı, daha fazla mekanizasyon kullanarak, daha az işçilik kullanarak yapmamız lazım. Bugün çiftçilerimizin ortalama yaşı 55. Yeni jenerasyon çiftçilik yapmak istemiyor. Özendirmemiz lazım. işte Genç Çiftçi projeleriyle ancak özendirebiliriz” diye konuştu.

HALKLA DAHA ÇOK İÇ İÇE OLMAMIZ LAZIM

Bir Bakan Yardımcısı ve üst düzey bürokratlarla birlikte Malatya’da olduklarını dile getiren Bakan Pakdemirli, “Haziran itibariyle yeni bir sisteme geçtik. Henüz etkileri hissedilmemekle beraber, 16 yıldır iktidarda olan bir parti var, arkasında da duran bir millet var. Bu millete bugün, milletin de beklentisi ‘Yeni sistemde ben destek oldum, daha fazla hizmet bekliyorum’ diyor. Haklıdır. Millete daha fazla hizmet götürmemiz gerekiyor. burada bakanlıklarımızın sayısı indirildi. Evet, biraz yükümüz arttı ama bakanlıklar arasında da koordinasyon arttı. Herhangi bir konuda, bir ayçiçeği olsun, bir kayısı olsun, mesela dün Sayın Bakanımızla yolda gelirken kayısıyla ilgili bir konuda konuştuk. istişare ettik. karar alabiliyoruz. Yani buradaki koordinasyonun artması ve özellikle kabinenin de donanımlı kişilerden oluşuyor olması bize son derece daha hızlı hareket eden, vatandaşa, millete daha çok hizmet eden bir kabine haline getirdi. şimdi halkla daha çok iç içe olmamız lazım. o yüzden ben olabildiğince il ziyaretlerini çok önemsiyorum. Bu il ziyaretlerimizi yaparken de bir problemi anlamak anlamında bir bakan yardımcımız ve üst düzey bütün bürokratlarımla beraber buradayız. Sorunlarınız aldık. Tüm sorunlarınızı istişare toplantısıyla otelde dinlemiş olduk. Sizlere bu dönemde daha yakın olmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

BU DÜZEN ÇOK DAHA ETKİLİ OLACAK

25’e yakın Havza Başkanlığı kurulacağını kaydeden Bakan Pakdemirli, “81 tane il var. ben hepsine gitmeyi planladım ama 40 yılın başında gelen bir bakana bir şeyleri iletip, bakanın yoğunluğunda da burada dikkati çekip gerçekten probleme çözüm aramaktansa bizim hep söylediğimiz ama bugüne kadar da tam anlamıyla gerçekleştiremediğimiz havza bazlı yönetime inşallah önümüzdeki aylarda geçiyor olacağız. Hep demiştik, ‘30 havzayla Türkiye yönetilebilir’ diyorduk. Havzaların adeti belli olmamakla beraber, tahminen 20-25 gibi sayılarla, muhtemelen DSİ’nin su havzalarına oturtacak şekilde çok yakında eski düzen üzerinden hem DSİ’nin hem ormanın hem de tarımın bağlı olduğu ilgili koordinasyonun bölgedeki Havza Başkanımız tarafından yapılacağı bir düzene gideceğiz. Bu düzen bize ne getirecek, çok daha etkili olacak. Çok daha yerel ve lokal problemleri hızlı bir şekilde çözebilecek, tam yetkili, tam donanımlı bir arkadaşımız burada olacak. Bir sıkıntınız olduğu zaman otobüse, uçağa binip Ankara’ya gelmenize gerek kalmayacak. Çünkü merkezi otorite yetkinin önemli bir kısmını buradaki arkadaşlara devretmiş olacak. sorumluluk da tabi ki onların sırtında olacak. Biz de onları merkezden sorguluyor olacağız” şeklinde konuştu.

KAYISIDA DA ALACAK ÇOK YOLUMUZ VAR

Heybelerini doldurarak Malatya’ya geldiklerini açıklayan Bakan Pakdemirli, “Heybemizi doldurduk da geldik. Hayvancılık Organize Sanayi, Sera Organize Sanayinin Yazıhan ilçemizde müjdesini verdik. Sulamayla ilgili konularda hem İl Başkanımıza hem değerli milletvekillerimize bu konuda destek olacağımıza dair sözümüzü verdik. Belediye Başkanımızın bizden bazı istekleri var. Onlara da pozitif bir bakış açısıyla bakıyoruz. Ben bu 2 günlük seyahatimde gördüm ki, kayısıda da alacak çok yolumuz var. Çok gidecek yerimiz var. Kayısı inanılmaz bir derya aynı zeytin gibi, aynı kültürle yaklaşmamız gereken. Kayısıdan belki 20-30 tane ürün üretebilirsiniz. Kayısı Araştırma Enstitüsünde kayısı çekirdeğin yapılmış kahve ikram ettiler ve aynı böyle Melengiç kahvesine benziyor ama ondan çok daha güzel. Dedim ki ‘Bakanlığa 50 kilo gönderin, Bakanlıkta ben ikram edeyim.’ Yani sizlerin elçisi olmayı kabul ettim. Elçi olacağız” ifadelerini kullandı.

TARSİM İLE İLGİLİ BAZI AKSAKLIKLARI GÖRDÜM

“Kayısıya dönük bir talep daha vardı, Toprak Mahsulleri Ofisinin dükkânlarında kayısı satılmasını istiyorlar, satılsın. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürümüz burada. Yarından, öbürgünden itibaren artık satılmaya başlanır” diyen Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:

“Daha önceden yaptığım bir toplantıda TARSİM ile ilgili bazı aksaklıkları gördüm. Bununla ilgili tekrar çalışmamız lazım. TARSİM’de yeniden bazı şeyleri yapılandırmamız gerekiyorsa da, bunları inşallah Ankara’ya döner dönmez ödev olarak aldık. Bu yapılandırma konusunda da çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kükürt cezaları konusunda da, yani Malatya’ya geldik ama arkadaşlar çok rahat vermediler, biraz hamama soktular, kükürt konusundaki cezalarda da yasal mevzuat bize en düşük neyi getirebiliyorsa oraya kadar getirmeyi sözünü veriyoruz. Buradaki cezaları minimuma indireceğiz. Hiç merak etmeyin. Ama şöyle de bir ödevimiz var. Bu madem bir ihraç ürünü, Avrupa ve Batı bunu nasıl üretiyorsa, biz de öyle üretmenin yollarını arayacağız. Kayısı Araştırma Enstitüsünde bir ziyaretimiz oldu. Orada bu kükürtlemeyi homojen haline getirmenin ve belli PPM seviyelerinin altında yapmanın yollarının olduğunu gördük. Bu son derece sevindirici! Ya bunu ihracatçı iş adamlarımız bir entegre tesis olarak alıp, kayısı yaştan kuruya, paketlemeye kadar gidecekler veya bu yaşı sadece kurutmanın yollarını bulacağız. Bunun için bir AR-GE desteği bizden istediler, konu Bakan Yardımcım Hadi Bey’e de 1 milyon lira gibi bir destek gerekiyor, bu desteği Hadi Bey bulacak.”

GÜBREDE YÜZDE 15 İNDİRİM KARARI ALDIK

Bakan Pakdemirli, gübredeki indirime de değinerek, “Karkas et ile ilgili de bir açıklamamız oldu, onunla ilgili de damızlık düve tesisini gezdik ve onun akabinde de yabancı menşeli etlerin kesimi ile alakalı 26 lira olan fiyatımız 28 lira yaptık. Eskiden 28 lira olan yerli etlerin kesimini de bugün itibari ile 29 lira yaptık, bu da et üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun. Bölgemizde buğday, arpa da ekiliyor. Bu anlamda da her gittiğim yerde söylüyorum. Senelerdir 5 kuruş olan kilogram desteğini de 10 kuruşa çıkardık. Buğdayın önemli girdisi olan gübrede de yüzde 15 indirim kararı aldık” dedi.