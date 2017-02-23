Ağbaba, “Türkiye’de müfredatın çok sık değişmesi sadece senin-benim çocuklarımın değil herkesin çocuğunu olumsuz etkiler. Sen tarihini yok sayarak bir yere varamazsın. Piza denilen sınavlarda Türkiye en son sıralarda” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

TÜRKİYE SINIFTA KALIR

“Biz bilimsel araştırmalar yapmadığımız sürece, eğitimde kalite standartlarını artırmadığımız sürece eğitimde ne yaparsak yapalım boş. Hindistan’da küçük bir çip üretiyorlar. Bilimle, akılla üretilen bu cisim 100 milyon dolarlara satıyorlar. Bir sosyal medya sitesi kuruluyor, milyon dolarlara satılıyor. Bu yüzden çağın gerektirdiği bilimsel eğitimlere önem vermek gerekiyor. Tarihi eğer benim düşüncelerime göre yazayım derseniz Türkiye sınıfta kalır ve olan yine halka olur.”

ATATÜRK HEYKELİNİN SİZE NE ZARARI VAR?

Heykel tartışmaları ile alakalı da konuşan Veli Ağbaba, “Şimdi tutturmuşlar şehrin göbeğine heykel koyalım. Atatürk heykelinin size ne zararı var? Bu tartışmaların bu güne kadar Malatya’ya ne faydası oldu. Malatya’yı yöneten bir grup Atatürk heykelinden de rahatsız oluyor. Bu grup Malatya’da siyaseti belirliyor, yargıya müdahale ediyor, kimin gözaltına alınıp kimin serbest bırakılacağını belirliyor. Bu konunun tartışılması bile uygun değil. Kimse bu şehirde Atatürk’ten rahatsız olmaz. Heykel üzerindeki figürden rahatsız oldukları söyleniyor. Geçmişte İsmet İnönü’nün heykelinin kaldırılması tartışmasını tekrar bizlere hatırlatıyor. Tartışacağımız şeyler Malatya’nın eğitim de Türkiye sıralamasında neden gerilediği olsun. Malatya niye eskisi kadar bürokrat yetiştiremiyor? Spor da neden hala hak ettiği seviyelere çıkamıyor? Bir İnönü stadı neden hala 5 yıldır bitirilemiyor? Amatör spor takımlarına neden diğer illere oranla daha az sahip çıkılıyor? Bu şehre daha büyük yatırımlar yapılması için çabalayalım. Eğitimde Atatürk’ün çıkarılması, heykelinin kaldırılması gibi konularla gündem meşgul ediliyor. Neden eğitim tek tipleştirilmeye çalışılıyor? Ne çabuk 15 Temmuz darbe girişimi unutuluyor! FETÖ’nün en çok güçlü olduğu alan eğitim alanı değil miydi? Farklı düşünceler olacak ki tartışarak daha başarılı işler ortaya çıksın” diye açıklamalarda bulundu.

SELAHATTİN BAYRAK