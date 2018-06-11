Çiftçilere 406 milyon TL ödeme yapıldı

Kayısı üreticilerine son 15 yılda önemli desteklemeler sağladıklarını belirten Çalık, “Çiftçilerimizin üretim maliyetini azaltmak için 2003 yılında ilk kez mazot desteğini başlattık. 23 Şubat 2018 tarihinden itibaren çiftçilerimizin mazot maliyetinin yarısını ödemeye başladık. Gübre desteğini 2005 yılında yine ilk kez doğrudan çiftçilerimize verdik. 2002 yılında sadece dört ürüne verilen prim desteğini 21 ürüne çıkarttık. 2002’de Ziraat Bankasından yüzde 59, Tarım Kredi Kooperatiflerinden yüzde 69 faiz oranı ile kredi kullanılıyordu. Biz bu faiz oranlarını zaman içinde konulara göre sıfır ile yüzde 8,25 oranına kadar düşürdük böylece Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan tarımsal kredi miktarında çok büyük artış sağlamış olduk” diye konuştu.

"REKOR MALATYA'DA"

Kayısı üretiminde rekor kıracaklarını belirten Çalık, “Malatya’mızda 40 bin aile geçimini kayısı üretiminden sağlıyor. Türkiye yaş kayısı üretiminin yüzde 55'i, kuru kayısı üretiminin yüzde 90'ı, dünya kuru kayısı üretiminin yaklaşık yüzde 70'i Malatya'da üretiliyor. Bu sene de kayısıda rekor kıracağız” dedi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun yaptığı desteklemeler hakkında da bilgiler veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Adayı Öznur Çalık, “İlimizde bugüne kadar 344 projeye 115 milyon lira hibe desteği sağladık. Yaptığımız bu desteklemelerle 315 milyon liralık yatırım yapıldı ve yeni iş imkanları oluşturuldu. 2018 yılı içerisinde 55 milyon TL hibeyi hemşehrilerimize sağlamış olacağız. Ayrıca IPARD II kapsamında 2020'ye kadar 1 milyar 45 milyon avro, yani 5 milyon lira hibeyi yatırımcılarımıza kullandıracağız” dedi.

Meyve ağaçları için devlet destekli sigorta uygulamasını 2007'de başlattıklarını ifade eden Çalık, bugüne kadar çeşitli hava şartları dolayısıyla kayısıların zarara uğradığını, çiftçilerin de bundan büyük zarar gördüğünü, devlet destekli sigorta uygulaması ile birlikte artık çiftçilerin zararlarının karşılandığını belirterek, kayısı için TARSİM uygulamasının başlamasından bu yana Malatyalı çiftçilere 406 milyon TL ödeme yapıldığının altını çizdi.

BİZ ÖYLE BİR MİLLETİZ Kİ!

Çalık konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Biz öyle bir milletiz ki vatan için hasadını, traktörünü, canını hiç düşünmeden feda ederiz. Başka bir millet yoktur bizim gibi. Âşık Veysel’in dediği gibi ‘Benim sadık yârim kara topraktır’, toprağa sevdalı, toprağa gönülden bağlı Malatya’yız biz. Topraklarımızın verimini artırmak ürün çeşitliliğini çoğaltmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. 15 yılda nasıl ekonomide, ulaşımda, sağlık ve eğitimde Malatya’mız ilerletmişsek tarım, hayvancılık ve gıda alanında da Türkiye’nin önde gelen ili olduk. Biz el ele verdiğimiz zaman üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorunumuz kalmaz. Daha güçlü bir tarım sektörü ve daha güçlü bir Türkiye için omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz.”

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