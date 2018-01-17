 CHP’DEN  MHP’YE YANIT GELDİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın MHP’yi sert bir şekilde eleştirmesi ile başlayan polemikte MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar ile bazı ilçe başkanları da yaptıkları açıklama ile Ağbaba’yı topa tutmuştu. Konuyla ilgili bir açıklama yapan CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ise, Ağbaba’nın Malatya milletvekili olduğunu ve kentin sorunlarının meclise taşınmasının küçümsenecek bir durum olmadığını söyledi. Son günlerde özellikle MHP İl Başkanı ve ilçe başkanlarının partilerine ve milletvekillerine kollektif bir saldırı içinde olduklarını gördüklerini ifade eden Kiraz, “MHP’nin bu tavrının doğru olmadığını öncelikle ifade etmek istiyorum. Çünkü MHP bir muhalefet partisi ve bir muhalefet partisi olarak bir muhalefet milletvekiliyle ya da bir muhalefet partisiyle uğraşacağına iktidarın eksiklikleriyle uğraşması gerekiyor. Türkiye genelinde olduğu gibi Malatya’da da bir siyasi parti yapısına yakışmayan üsluplar sergiliyorlar. Biz Milliyetçi Hareket Partisiyle daha önce birlikte birçok çalışma yaptık. Malatya örgütleri noktasında Malatya’nın sorunları noktasında birçok konuyu çalıştık. Yine aynı zemine ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. O zeminden hiçbir siyasi parti temsilcisinin uzaklaşmaması gerektiğini düşünüyoruz. O zeminden uzaklaşırsak ve birbirimizi bu şekilde suçlarsak Malatya hassasiyetleri yüksek olan illerden bir tanesi ve bu hassasiyetlere herkesin dikkat etmesi gerekiyor. Ve söylemlerimizi Malatya’nın ortak değerleri üzerinde Malatya sorunlarına yoğunlaşarak yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?



Geçtiğimiz günlerde Malatya Baskilliler Derneğinin ziyareti sırasında konuşan MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar, isim vermeden CHP’li Veli Ağbaba’yı eleştirerek “Malatya’mızdaki en ufak olayı dahi, kendine malzeme yapan vekilimiz mevcut maalesef. Bu vekilin en ufak olayları dahi meclise taşıması Malatya’nın adını kötüye çıkartmaktadır. Birisinin parmağı kanasa dahi bizim vekil bey meclise taşımaktan gurur duymakta. 15 Temmuz ve sonrası süreçte, devletin bekası için hükümete desteklerini her platformda açıklayan bilge liderimiz Devlet Bahçeli’ye, uzattığı dil ile gündemde kalmaya çalışan zavallıyı, aciz bir vekil olarak görmekteyiz” demişti.

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