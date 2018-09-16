CHP’de adaylar belirlendi mi?

Yerel seçimler noktasında açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, “Şöyle söyleyeyim, yerel seçimlere bir taraftan hazırlanıyoruz ama bir taraftan da yöntem konusunda hangi ilde ve ilçede nasıl bir yöntem uygulayacağımız konusunda henüz net bir tablo yok. İl örgütlerimizin fikirlerini alacağız, ilçe örgütlerimizin fikirlerini alacağız. Onun dışında il örgütümüzün de düşüncelerini alarak Genel Merkez ile paylaşacağız ve ilçe ilçe çalışma yapacağız. Daha önceki seçimlerde olduğu gibi ilçe ilçe çalışma yapacağız. Bu durumları göz önünde bulundurarak sağlıklı aday tespiti yapacağız. Ancak henüz hangi ilçe için hangi bölge için hangi aday olacak henüz net bir tablo yok. Genel Merkez tarafından tablo oluşturulacak. Genel Merkezimizle paylaşacağımız değerlendirmeler konusunu da Genel Merkez ile paylaşacağız. Yerel ve genelde alacağımız desteklerle aday belirleme konusunda anket yapacağız. Kamuoyunda dikkat çeken isimlere, ağırlık vermeye özen göstereceğiz” ifadelerine yer verdi.

“HDP İLE İTTİFAK YOK, MALATYA İLE İTTİFAK VAR”

CHP Ve HDP ittifak yapacak mı? sorusuna yanıt veren CHP İl Başkanı Enver Kiraz, “Yerel seçimlerde partilerin resmi olarak ittifak yapması söz konusu değil. Şu anda konuşulan ittifaklar resmi olmayan ittifaklar. Genel seçimde AK Parti ve MHP ittifak yaptı, biliyorsunuz ancak bizim yerel seçimlerde ittifak yapmamız söz konusu değil. Ama yerel seçimlerde böyle bir yasa yok. Partiler ittifaka gidemiyorlar. Bizim CHP olarak, HDP ile ittifak yapma gibi bir durumumuz söz konusu değil. Biz halkla bu ittifakı yapmış olacağız. Temel amacımız bizim bir siyasi parti ile ittifak yapmak değil. Halkla, ilçe ilçe, büyükşehir ve bütün Malatyalılarla bir ittifak yapmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“HER PARTİNİN HEDEFİ OLABİLİR”

AK Parti'nin Hekimhan ve Arguvan'ı alma hedefi konusunda açıklama yapan Kiraz, “Her partinin hedefi olabilir. Bizim de birçok ilçeyi iktidardan almak gibi bir hedefimiz var. Yerel seçime gidiyoruz. Bu gayet normaldir. Benim her zaman değerlendirdiğim şey şu; yeni ilçeler, talipler ama yönettikleri belediyelerdeki yönetim anlayışını göz önünde bulundurmaları gerekir” ifadelerine yer verdi.