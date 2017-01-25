CHP Malatya İl Başkanlığı tarafından Battalgazi Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda 24 Ocak 1993’te bir suikast sonucu ölen gazeteci Uğur Mumcu, ölümünün 24’üncü yıl dönümünde anıldı. Düzenlenen toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, CHP ilçe başkanları ve partililer katıldı.

UĞUR MUMCU SİMGE BİR İSİMDİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Uğur Mumcu ve hayatını kaybeden diğer aydınları anarak, başladığı konuşmasında, “Uğur Mumcu tabi ki simge bir isimdi. Uğur Mumcu yazdıklarından ve düşündüklerinden dolayı bir çete tarafından katledildi. Türkiye’de birçok aydın maalesef faili meçhul cinayetlere kurban gitti” diye ifade etti.

Suriye’deki muhalifleri eli kanlı çeteler olarak nitelendiren ve terör örgütlerinin saldırılarının sebebinin siyasi iktidar olduğunu öne süren Vekil Ağbaba, bazı eleştirilerde bulundu.

KEMAL KILIÇDAROĞLU DA OLSA BU SİSTEME KARŞIYIZ

Anayasa değişikliğindeki başkanlık sisteminin Amerika’da ki başkanlık sistemiyle bağdaşmadığını, orada Meclisin onayı olmadan atama yapılmadığını belirten Ağbaba, “Bu sistemle birlikte başkan istediğini atayıp istediğini görevden alabilecek, bu çok sakıncalı bir durum. Bu sistemle birlikte Meclisin yetkileri de tamamen elinden alınacak, Meclis içinden bakan çıkmayacak. Ben geçmişte de söyledim, bugün de söylüyorum: Biz, 2019 yılında Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da olsa bile bu sisteme karşıyız” şeklinde konuştu.

CESARETLİ BİR GAZETECİ UĞUR MUMCU

Bir suikast sonucu 24 Ocak 1993'te hayatını kaybeden Gazeteci Uğur Mumcu’nun ölüm yıl dönümü sebebiyle hem onu anmak hem de referandum sürecinin startını vermek için böyle bir toplantı düzenlediklerini ifade eden CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ise, “Cesaretli bir gazeteci olan, Uğur Mumcu her zaman kaçakçıların, yobazların, hırsızların baş düşmanı ve korkulu rüyası oldu. Aynı zamanda hep Cumhuriyetin, Atatürk ilke ve devrimlerinin, laik, sosyal hukuk devletinin ve demokrasinin yanında oldu. Demokrasi ve Cumhuriyet için hayatını kaybetmiş bütün gazetecileri anıyoruz. Onları unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız” dedi.

SAHADAN AYAĞIMIZI ÇEKMEDİK

Anayasa değişikliğine yönelik çalışmaların startını vereceklerini söyleyen Kiraz, “1 Kasım seçimlerinden bugüne kadar sahadan ayağımızı çekmedik, çalışmaya devam edeceğiz. Anayasa değişikliği teklifi maalesef Meclisten geçti. Zaten geçmemesi konusunda da bir umudumuz yoktu. Buna ‘evet’ diyenler ve bunu Meclise getirenler halkın milletvekili değildi. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri halkın temsilcileri olarak anayasa değişikliği çalışmaları sürecinde önemli bir mücadele verdi. Şimdi bu anayasa değişiklik paketi Meclisten geçti. Muhtemelen de bir referandum süreci gerçekleşecek. Şimdi bu referandum süreci için örgütümüz bir bütün olarak Malatya’da start verecek. Bu startlarla birlikte bu anayasa değişiklik paketini bütün Malatya'ya kapı kapı gezerek anlatacağız. Bunun sakıncalarını ve diktaya geçit vermeyeceğimizi anlatacağız. Bu mücadele zorlu bir ve derin bir mücadele. CHP olarak tarihsel bir sorumluluk üstleneceğiz” ifadelerini kullandı.

MUTLU SARIGÜL