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CHP'nin kesin aday listesi açıklandı “Liste beğenildi”

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 24 Haziran erken seçimlerinde 600 kişilik milletvekili aday listesi belli oldu. CHP İl Başkanı Enver Kiraz, “Bizim aday listemiz açıklanır açıklanmaz Malatya kamuoyunun takdirini topladı” şeklinde konuştu 

CHP'nin kesin aday listesi açıklandı “Liste beğenildi”

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 24 Haziran erken seçimlerinde 600 kişilik milletvekili aday listesi belli oldu. CHP İl Başkanı Enver Kiraz, “Bizim aday listemiz açıklanır açıklanmaz Malatya kamuoyunun takdirini topladı” şeklinde konuştu 

22 Mayıs 2018 Salı 10:18
CHP'nin kesin aday listesi açıklandı “Liste beğenildi”

Malatya'da CHP'ye milletvekilliği içim 17 kişi başvuru yapmıştı. CHP Malatya milletvekili adayları da netlik kazandı. Malatya'da 1.  sırada Veli Ağbaba, 2. sırada Hulusi Porgalı, 3. sırada Av Soner Gökçe, 4. sırada Av Berna Akdaş, 5. sırada Emin Dönmez, 6. sırada Mahmut Akbıyık yer aldı.

CHP'NİN ADAY LİSTESİNİ MALATYA BEĞENDİ

CHP İl Başkanı Enver Kiraz, Kesin aday listesinin Malatya kamuoyunda büyük bir beğeni topladığını ifade ederek, “Malatya CHP'de partisine yakışır şekilde seçim çalışmaları yürütüyor. CHP'nin Malatya adayları Malatya'ya yakışan isimlerden oluşuyor. Parti genel merkezimiz adayları belirleme sürecinde çok titiz bir çalışma yürüttü, bizimle çok derin istişareler yapıldı. Kesinleşen aday isimleri açıklandığında CHP Malatya teşkilatı ile yapılan istişarelerin adayları belirlemede etkili olduğunu gördük” diye konuştu.

CHP İl Başkanı Enver Kiraz, “Bizim aday listemiz açıklanır açıklanmaz Malatya kamuoyunun takdirini topladı” şeklinde konuştu.

AĞBABA MALATYA'NIN SORUNLARIYLA HEP İLGİLENDİ

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın Malatya için mücadele ettiğini vurgulayan CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, “1. sıra adayımız ve Malatya Milletvekilimiz Veli Ağbaba, Malatya'nın sorunlarını hep gündeme getirdi, getirmeye de devam edecek. Malatya'nın sorunlarını dile getiren, Malatya için çalışan, Malatya için taşın altına eli koyan adaylarımızla 24 Haziran seçimine gidiyoruz. CHP'nin Malatya'da başarılı olduğunu biliyoruz ve bundan sonrada başarılı olacağına inancımız tam. Adaylarımız Malatya'ya hayırlı olsun” ifadelerinde bulundu.

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SİNEM HATUN TAVUT

Anahtar Kelimeler:
MalatyaChpAday Listesi
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