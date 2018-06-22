CHP MİTİNGİNE BİNLERCE KİŞİ KATILDI

Yoksulluğu bitirmek boynumuzun borcudur

Cumhuriyet Halk Partisi Emeksiz Meydanı’nda buluşan binlerce Malatyalı ile bir miting gerçekleştirdi. Malatya milletvekili adaylarının yanı sıra CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel’in katıldığı miting büyük bir coşku ile gerçekleşti.

Mitingde konuşan Malatya Milletvekili Adayı Veli Ağbaba, haksız bir rekabetin olduğunu ifade etti. En büyük vaatlerinden birinin, “siyasete yeniden utanma duygusunu kazandırmak” olduğunu ifade eden Ağbaba, “Siyasi Etik Yasasını çıkaracağız. Çalıp çırpıp, sonra da meydanlarda pişkince yolsuzlukları bitirdik diyenlere bakınca buna ne kadar ihtiyacımız olduğu ortada” dedi.

İktidar partisinin halka doğruları söylemediğini ifade eden Ağbaba, “Her gün 3.5 kat büyüdüğümüzü iddia ediyorlar ama aramızda 3.5 kat büyüyen hiç kimse yok. 16 yıldır iktidarı destekleyen esnaflar ya da komşularınız da zenginleşmiyor. CHP’ye oy verenler ne kadar yoksulsa, diğer partilere oy verenlerde o kadar yoksul. Çünkü 16 yıldır zenginleşenler AKP milletvekillerinin yakınları, belediye başkanları ve rantiyeciler. AKP ye oy veren seçmenler de zenginleşmiyor. Osman Gazi Köprüsü’nden geçmeseniz bile o köprünün vergisini siz ödüyorsunuz. Dolar arttıkça, Euro arttıkça biz yoksullaşıyoruz. Bu nedenle diyoruz ki ilk işimiz halkın fakirleşmesini engelleyip halkı zenginleştirmek. 2010 yılında çeyrek altın 115 lira iken bugün 320 lira. Yoksulluk en az 3.5 kat artmış. Size söz sadece oy verenlerin değil bütün yoksulların, bütün emekçilerin yoksulluğunu bitirmek bizim boynumuzun borcudur” sözlerine yer verdi.

“ARTIK İKTİDARDAYKEN YAPACAĞIZ”

Hükûmetin artık CHP’nin vaatleri için “yapamazlar” diyemediğini belirten Malatya Milletvekili Ağbaba, “2015 te asgari ücret 900 lira iken bin 500 lira yapacağız demiştik. Taşerona kadro vereceğiz demiştik. Emekliye 2 bayramda birer maaş ikramiye vereceğiz demiştik. Sayemizde asgari ücret 900 iken bin 500 lira oldu. Taşeron işçisine kadro verdik. Biz muhalefetteyken bile vaatlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu değişimler CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu sayesindedir. Şimdi yine söz veriyoruz, asgari ücret CHP iktidarında 2 bin 200 lira olacak. Emekli maaşı en az bin 500 lira olacak. Kurban ve Ramazan bayramlarında emekliye en az bin 500 ve maaşı kadar ikramiye vereceğiz. 1 Ocak 2019’dan sonra 180 bin atanamayan öğretmen okullarda ders başı yapacak” sözlerini kaydetti.

“SİZE İKİ GÖREV DÜŞÜYOR”

Mitingde konuşan CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, partililere görev vererek, “Size iki önemli görev düşüyor: Kararsızları ikna etmek ve sandığa sahip çıkmak… Komşunuzun, arkadaşlarınızın, çalışanınızın, öğrencinizin, öğretmenizin, sabah alışveriş yaptığınız esnafın gözüne bakın. Bir kararsızlık varsa, oy kullanmamayı düşünüyorsa ona bu seçimin önemini anlatın. Gerekirse pazar günü koluna girin, arabanıza bindirin, sandığa götürün. Belki bu seçim senin ikna edeceğin ya da sahip çıkacağın bir oyla kazanılacak. Sen de bu ülke için kıymetli bir iş yapacaksın” çağrısında bulundu.

“KAPALI FIRINDAN EKMEK ÇIKAR MI?”

Özel, “Bir yanda seçimi kaybedeceğini anlayıp olmadık vaatlerde bulunanlar var. Bahçeli, af çıkacak diyor. Af, Meclis’ten 330 oyla çıkar. Hem Meclisi kapatmış hem de kader mahkumlarının ailelerine yalandan göz kırpıyor. Hiç kapalı fırından ekmek çıkar mı? Bahçeli, vatandaşı oy için kandırıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi yetkilileri, düne kadar bedelli askerlik istemek vatana ihanettir derken, bir anda bedelli askerlik konuşmaya başladı. Türkiye’de ve Malatya’da size düşen görev CHP’ye sahip çıkmaktır. Asgari ücretin 2 bin 200 TL olmasını istiyorsan oylar Muharrem İnce’ye. Kadro alamayan taşeron, atanamayan öğretmene, artık Erdoğan’dan umut yok. Umut Muharrem İnce’de. Bu ülkenin kaderini değiştireceğiz. Hiçbir AKP’li, hiçbir MHP’li ötekileştirilmeyecek. Ötekileştirmek onlara ötekinin hakkını savunmak bize düşer. Kutuplaştırmak onlara, kucaklaşmak bize düşer, düşmanlaştırmak onlara, barıştırmak bize düşer. Fakirleştirmeyi onlar yaptı, zenginleştirmek bize düşer” ifadelerine yer verdi.

CHP’li Özel, “Adalet ve Kalkınma Partisi, bütün yönetme kabiliyetini kaybetti. Onlar bir tek adam rejimi istediler. Onlar 23 Nisan 1920’de kurulmuş meclisi işlevsizleştirmek istediler, meclise verilmiş yetkileri meclisten alıp tek adama vermek istediler. Biz CHP olarak huzur vaat ediyoruz. Gerginlik siyaseti yapıyorlar. Erdoğan’ın toplumun tamamını kucaklama ve tamamını memnun etme yeteneği yok” dedi.

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