CHP'li CHP'ye oy versin

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Adayı Veli Ağbaba, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Seçimleri kapsamında dün BUSABAH gazetesini ziyaret etti. BUSABAH gazetesi İmtiyaz Sahibi Memet Bozkurtoğlu ve gazetenin çalışanlarıyla bir araya gelen Ağbaba, önemli açıklamalarda bulundu.

Sözü ilk önce Ağbaba’nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek başlayan BUSABAH gazetesi İmtiyaz Sahibi M. Umut Bozkurtoğlu, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Seçimine sayılı günler kaldığını söyledi.

“SORUNLARI PARLAMENTODA DİLE GETİREN BİR MİLLETVEKİLİMİZ”

Veli Ağbaba’ya çalışmalarında başarılar dileyen Bozkurtoğlu, “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bu münasebetle gazetemizi ziyaret etti. Kendisine teşekkür ediyorum. 7-8 yıl önce Sayın Veli Ağbaba’nın Malatya Milletvekili olmasıyla birlikte birçok kesimin de Malatya’ya renk katacağını, Malatya’ya bir dinamizm getireceğini söylediler. Ve bugün bunu görüyoruz. Malatya’nın sorunlarını parlamentoda dile getiren bir milletvekilimiz. Yerelin sorunlarını genele taşıyan çok önemli bir milletvekilimiz. Kendilerine çalışmalarında başarılar diliyorum. Bu başarılı çalışmalarını Malatya’nın yerel sıkıntılarını genelde gündem etmelerini, yeni oluşacak parlamentoda özellikle istiyoruz. Ve bundan daha fazla arzu ediyoruz. Eminim ki bunu da başarıyla sağlayacaklardır” diye konuştu.

Daha sonra söz alan ve seçimle ilgili çok uzun bir değerlendirme yapılmasının gerekliliğinden bahseden CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Adayı Veli Ağbaba, ama bu seçimde orantısız bir kampanya ile karşı karşıya olduklarını ileri sürdü.

HAKİKATEN BÜYÜK HAKSIZLIK

Ramazan ayının daha dikkat edilmesi gereken bir ay olduğu halde buna dikkat edilmediğini savunan Ağbaba, “Bir taraftan yerel yönetimlerin Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere bütün imkanların seferber edildiği bir dönemle karşı karşıyayız. Bilbordların tamamen büyükşehir tarafından karşılandığı, cumhurbaşkanı adayının resimlerinin bütün caddeleri süslediği ve bunların da belediye tarafından karşılandığı, medya-basın yine aynı şekilde. Ayrıca Ramazan ayında herkesin daha çok hareketlerine dikkat etmesi, biraz daha kendini kontrol etmesi gereken bir ay; hepimizin daha çok hayır yapması gereken bir ay ki maalesef öyle gerçekleşmiyor. Özellikle devleti yönetenler tarafından. Akşamları onlarca ilçede iftar yemekleri, lüks otellerde iftar yemekleri belediye organizasyonlarıyla yapılıyor. Yine AK Parti milletvekili adaylarının konuşmacı oldukları iftar yemekleri veriliyor. Sahur da aynı şekilde yapılıyor. Bunlar tamamen israf. 16 milyon insan açlık sınırında yaşarken lüks otellerde aynı kişilere iftar verilip, programlarda nutuk atılması, bir siyasi partinin propagandaya dönüşmesi hakikaten büyük haksızlıktır” şeklinde konuştu.

BAŞIN DÜŞERSE DARA VELİ AĞBABA’YI ARA

“Geçen gün bir beldeye gittim” diyen Ağbaba, sözlerine şöyle devam etti:

“Bir soru sordum ve sorduğuma pişman oldum. ‘En son gömlek ne zaman aldın’ diye sordum. Onun da gözleri doldu. ‘Hatırlamıyorum’ dedi. En son ceketini, gömleğini ne zaman aldığını hatırlamayan insanlar ve siyasi propaganda için lüks otellerde yapılan iftarlar. Haksızlık, günah, her şey var. Böyle bir kampanya ile karşı karşıyayız. Sadece bizim açımızdan değil diğer siyasi partiler açısından da böyle. Bunlara rağmen biz kendi imkanlarımızla çerçeve yapıp asıyoruz o da yırtılıyor. Böyle durumla karşı karşıyayız ama kendimizi sokakta insanlara anlatmaya çalışıyoruz. Emeğimizin karşılığını istiyoruz. İktidar partisi adaylarının bir tanesinin bile tek başına afişleri yok. Ben bu arkadaşlarla 2007’de, 2011’de beraber aday oldum. AKP her seçimde kendi milletvekili adaylarını büyük binalara boy boy asarlardı. Bir tane Malatya’da milletvekilleri adaylarının resmi yok. Tayyip Erdoğan’ın gölgesi altında 6’lı resimleri var. Ve Tayyip Erdoğan’ın resimleri var. Bu da onlara yeter. Ben kendi afişlerimi asıyorum. Diyorum başın düşerse dara Veli Ağbaba’yı ara.”

FARKLI BİR SİYASİ PARTİYİZ

Konuşmasında HDP’nin baraj sorunu olduğu iddiasıyla kendi seçmenlerinden oy istediği söylentilerini de Ağbaba, “Tamamen oy almanın aracı. Böyle bir dedikodu var. Onu önlemeye çalışıyoruz. Herkes aklına soksun. Bizim liderimiz Atatürk. Rehberimiz Atatürk. Farklı bir siyasi partiyiz. Atatürk’ün ilke ve inkılaplarına inanan bir siyasi partiyiz. Başka siyasi partilerde bu özellik varsa gitsinler versinler oylarını. HDP’nin Malatya’da milletvekili çıkarma şansı yok. HDP’ye atılan her oy yeni bir Öznur Çalık çıkar. İstiyorlarsa versinler. HDP’ye verilen her oy bir AKP milletvekilinin daha çıkmasını sağlar” ifadelerini kullandı.

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