12 Şubat 2017 Pazar

CHP İl Başkanı Kiraz’dan Saadet Partisine ziyaret

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, parti yöneticileri ile birlikte Saadet Patisi Malatya İl Başkanlığını ziyaret ederek, referandum süreci hakkında Saadet Partisi Malatya İl Başkanı Mehmet Asiltürk ile istişarelerde bulundu.

10 Şubat 2017 Cuma 17:29
CHP İl Başkanı Kiraz’dan Saadet Partisine ziyaret
  Ziyarette konuşan CHP Malatya İl Başkanı Kiraz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın anayasa değişikliğini onayladığını hatırlatarak,”Artık referandum süreci başladı. Ben, Cumhurbaşkanının onaylamış olduğu paketin sonuçlarının ülkemiz açısından hayırlı olmasını temenni ediyorum, hayırlı olacağına da yürekten inanıyorum” diye konuştu.
Anayasa değişikliği konusunun ilk gündeme geldiği andan itibaren değişiklik ile ilgili tereddütlerini dile getirdiklerini belirten Başkan Kiraz, “Bugün de bu söylediklerimizi dile getirmeyi sürdürüyoruz. Biz bu süreci partiler üstü bir konumda yürüteceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi referanduma ‘Hayır’ diyeceğini baştan beri deklare etmiştir. Bu konudaki görüşlerimizi açık ve net bir şekilde belirtiyoruz. Hangi siyasi partiye ve görüşe sahip olursa olsun bütün halkımıza da bu tereddütlerimizi paylaşmak gayreti ve çabası içerisinde olacağız. Biz, bütün yetkilerin tek bir kişinin elinde toplandığı ve o kişinin bütün ülkedeki herkesi belirlediği anlayışı doğru bulmuyoruz” ifadelerini kullandı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Saadet Partisi Malatya İl Başkanı Mehmet Asiltürk ise, referandumun ülke için hayırlı olmasını temenni etti.
İHA
Anahtar Kelimeler: Malatya HaberMalatyaHaber MalatyaMALATYA GÜNCEL HABERLERMalatya BusabahBusabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya