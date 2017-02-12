CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, parti yöneticileri ile birlikte Saadet Patisi Malatya İl Başkanlığını ziyaret ederek, referandum süreci hakkında Saadet Partisi Malatya İl Başkanı Mehmet Asiltürk ile istişarelerde bulundu.
10 Şubat 2017 Cuma 17:29
Ziyarette konuşan CHP Malatya İl Başkanı Kiraz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın anayasa değişikliğini onayladığını hatırlatarak,”Artık referandum süreci başladı. Ben, Cumhurbaşkanının onaylamış olduğu paketin sonuçlarının ülkemiz açısından hayırlı olmasını temenni ediyorum, hayırlı olacağına da yürekten inanıyorum” diye konuştu.
Anayasa değişikliği konusunun ilk gündeme geldiği andan itibaren değişiklik ile ilgili tereddütlerini dile getirdiklerini belirten Başkan Kiraz, “Bugün de bu söylediklerimizi dile getirmeyi sürdürüyoruz. Biz bu süreci partiler üstü bir konumda yürüteceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi referanduma ‘Hayır’ diyeceğini baştan beri deklare etmiştir. Bu konudaki görüşlerimizi açık ve net bir şekilde belirtiyoruz. Hangi siyasi partiye ve görüşe sahip olursa olsun bütün halkımıza da bu tereddütlerimizi paylaşmak gayreti ve çabası içerisinde olacağız. Biz, bütün yetkilerin tek bir kişinin elinde toplandığı ve o kişinin bütün ülkedeki herkesi belirlediği anlayışı doğru bulmuyoruz” ifadelerini kullandı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Saadet Partisi Malatya İl Başkanı Mehmet Asiltürk ise, referandumun ülke için hayırlı olmasını temenni etti.
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