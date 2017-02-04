Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, BUSABAH gazetesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında yapılması düşünülen referandum ile ilgili değerlendirmede bulunan Ağbaba, “Referandumda hayır yok. Mesele Tayyip Erdoğan’da değil. Mesele tek adamlıkta. Sadece bugün için demiyoruz, ileriki yıllarda devletin başına gelecek insanın nasıl bir yapıda olacağını bilemeyiz. Bu yetki ile ülkenin anahtarını, tapusunu bir kişiye veriyoruz. Yargıdan tutun Meclise kadar her şey bu insanda toplanacak. Bunu kabullenmemiz imkansız” dedi.

“ÇIKMAZA SÜRÜKLEYECEK”

Referandum maddelerinin Meclisten jet hızı ile geçtiğini anımsatan Ağbaba, maddelerin geçmesinin ardından imza sürecinin neden ağıra alındığına anlam veremediğini söyledi. Ağbaba, “Meclisten jet hızı ile geçirdiler maddeleri ama imza atmaya gelince ağırdan aldılar. Vatandaş kabul edilen maddelerin ne olduğunu bilmiyor. Bu maddeler yeteri kadar kamuoyunda tartışılmadı bile. Ülke tek adamlığa giderken bunların bütün kesimlerle paylaşılması gerekiyor. Ancak, jet hızı ile çıktı Meclisten. Yarın bir pardon daha olursa şaşırmayın. Dün bu ülke için hayır dediklerimiz bugün kabul görüyorken bugün tekrardan söylüyoruz; bu tür hareketler ülkeyi büyük çıkmaza sürükleyecek” dedi.

“NELER OLDUĞUNU GÖRDÜK”

Malatya ve Türkiye’de vatandaşın ayağına kadar giderek referandumda neden hayır dediklerini anlatacaklarını ifade eden CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Sorun yeni sistemde. bu sitemin sonu iyi gözükmüyor. Bunun örneklerini verirsek Irak, Saddam Hüseyin, Suriye, Beşşar Esad, Libya, Muammer Kaddafi ve diğer ülkeler bunlarda başkanlıkla yönetiliyordu. seçim de vardı bu ülkelerde, neler olduğunu hepimiz gördük. Bugün Tayyip Erdoğan’ın olup-olmaması mesele değil, mesele sistemde. bugün söylediklerimiz yarın başımıza gelmesin diye konuşuyoruz” diye konuştu.

“AMERİKA'DA TRUMP GELDİ”

Başkanlık yetkisinin abartılı ve sistemde büyük sorunlar çıkaracağını anımsatan Ağbaba, “Bugün atamalar tek adam yapacak Meclis lav edilecek, yerine danışmanlar gelecek. Bu sistem zaten şimdiden uygulanıyor. Cumhurbaşkanı isterse ülkeyi bölecek eyalet yapabilecek. Yetkilerin bir kişide olması bu ülke için hayırlı değil. Bakın Amerika'da Trump geldi, 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarını ülkeye sokmadı. Ama orada yargı ne yaptı, bu kararı insan haklarına aykırı diye Trump’ın kararını bozdu. Yargıda yasamada yetikler bir kişiye bağlanmasın burada çeşitlik olsun istiyoruz” şeklinde konuştu.

TAHİR ÖZÇELİK