CHP Malatya İl Gençlik Kolları Başkanlığında görev değişimi yaşandı. Eğitim durumu dolayısıyla görevi bırakan eski Başkan Orçun Çalış’ın yerine 3 yıldır parti çatısında görev yapan Okan Aladağ getirildi.



Devraldığı bayrağı daha ileriye taşımak için gayretle çalışacağını ifade eden yeni Başkan Okan Aladağ, “3 yıldır görev aldığım Cumhuriyet Halk Partisi çatısında değerli arkadaşım M. Orçun Çalış’ın eğitim durumlarından dolayı bırakmış olduğu İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevini bugün itibari ile devir almış bulunmaktayım. Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları bir bayrak yarışıdır hiçbir zaman koltuk parti çatımız altında önemli olmamıştır. Görev sürem içerisinde devraldığım bayrağı daha ileri taşımak başlıca gayemdir. Bu büyük çınarın bir neferi olmak gerek önceki dönemler gerekse başkanlık dönemimde her zaman bana gurur vermiştir. Başkomutanımız, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bize miras bıraktığı ve ‘Ey Türk Gençliği’ diyerek seslendiği gençler olarak laik, devrimci, demokratik ve özgür bir Türkiye Cumhuriyeti için bütün yol arkadaşlarımla beraber görevimizi en iyi şekilde yerine getireceğimizden tüm inancımız ile çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

HABER MERKEZİ