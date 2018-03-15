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 CHP ANAYASA MAHKEMESİ'NE BAŞVURACAK

İttifak Yasasının Meclis'ten geçmesine tepki gösteren CHP Malaya İl Başkanı Enver Kiraz, İttifak Yasasının iptali için Anayasa Mahkemesine başvuracaklarını söyledi.

 CHP ANAYASA MAHKEMESİ'NE BAŞVURACAK

İttifak Yasasının Meclis'ten geçmesine tepki gösteren CHP Malaya İl Başkanı Enver Kiraz, İttifak Yasasının iptali için Anayasa Mahkemesine başvuracaklarını söyledi.

busabahh
busabahh
15 Mart 2018 Perşembe 14:27
 CHP ANAYASA MAHKEMESİ'NE BAŞVURACAK

Cumhuriyet Partisi Malatya İl Başkanı Enver Kiraz il binasında yaptığı açıklamada İttifak Yasasının Meclis'ten geçmesine tepki göstererek, "Meclisten geçirilen ittifak yasası. Ülke de ittifakla ilgili birçok düzenleme bu güne kadar gerçekleştirildi. Daha doğrusu yıllar boyunca seçim sisteminde önemli değişiklikler gerçekleştirildi. Böyle bir durum ve pozisyonla ilk defa karşılaşıyoruz. Demokrasiyi yaşan ve geliştiren bir ülke de antidemokratik bir seçim sistemini ilk defa görüyoruz. Seçimde oyların çalınması gayrı resmi yollarla veya YSK eliyle yapılıyordu. Bundan sonra oyları çalınması resmileşmiş oldu. Bundan sonra resmi yollarla oylar çalınacak. Bunun altyapısına baktığımızda çok farklı bir durum var. Örneğin ittifak yapmayan partiye yaşam hakkı tanınmıyor, o parti görmezden geliniyor. İttifak yapan partilere de her şey tanınıyor. İttifaka giren parti yüzde 1 oy olsa bile meclise girebiliyor yüzde 10 barajı uygulanmıyor. Böyle bir adaletsizliği kabul etmek mümkün değil” şeklinde konuştu.

CHP olarak bu konuyu Anayasa Mahkemesine götüreceklerini ifade eden Kiraz, "Oy pusulasında nereye basarsan bas oy geçerli sayılacak, demokrasiyi ve seçimi katletmek böyle bir şey olsa gerek. Nereye basarsan bas oyun geçerli olması bugüne kadar uygulanmış bit yöntem değil. İki parti arasına gelen mühür iptal olur. Yeni sistem de bu da bir problem. Bütün siyasi partilerin oyları toplam değerlendiriliyor ve milletvekili sayısı toplamda hesaplanıyor ki bu da en büyük adaletsizliklerden birisi. Çünkü ittifak torbası içine giren farklı partilerin oyunu toplu hesaplamak ayrı bir adaletsizliği ve demokrasi sorununu net şekilde önümüze getiriyor. Son referandumda en büyük problemimiz mühürsüz zarfların geçerli sayılmasıydı. Bu durumda resmiyete bağlanmış oldu. Bundan sonra mühürsüz zarflarda geçerli sayılacak ki mühürsüz zarfın geçerli sayıldığı bir seçim aslında geçerli sayılmaması gerekir. Bunun resmi hale gelmesi aslında başka bir resmiyetsizliği, hukuksuzluğu da netleştiriyor. Çok açık görünüyor ki MHP yüzde 10 baraj problemi yaşıyor. Bunun için bu ittifakın her dediğine evet diyor. Ak Parti iktidarı da yüzde 50’yi bulmanın hesaplarını yapıyor. Ne kadar bu ittifakları yaparlarsa yapsınlar kesinlikle seçimi kazanamayacaklar. Diğeri de barajı geçse bile elinde bir şey kalmayacak. Bunu herkes seçimler de çok net görecek. Korkunun ecele faydası yok” ifadelerini kullandı.

Hafta sonu gerçekleşen tüzük kurultayını değerlendiren Kiraz, “Bizim tüzüğümüz bütün siyasi partilere örnek olabilecek düzenlemeler içeriyor. Son değişiklikle kendimizle yarışan bir demokratik tüzüğü ortaya koymuş olduk. Daha önceki tüzükle yarışabilecek bir siyasi parti tüzüğü yoktu. Biz kendi kendimizle yarışan daha demokratik bir tüzüğü kendi kendimizle yarışarak ortaya koymuş olduk. Bu başarıyı da kendimiz gösterdik. Bizim kurultaylarımızda her şeyin özgürce tartışılır ortamı olduğu gibi bu kurultayda da her şey tartışıldı. En çok konuşulan durumlar, ön seçim yapan tek siyasi partiyiz. Önümüzdeki seçimlerde de ön seçim temel unsur olacak. Ve mutlaka adaylarımızı Türkiye geneli ön seçimle belirleyeceğiz. Elbette ki bazı dengeler neticesinde genel başkanımızın ve genel merkezin yüzde 15 gibi bir yetkisi var. Bunun dışındaki bütün milletvekili adaylarımız ön seçim ile belirlenecek. En demokratik yöntemleri uygulayacağız. Bundan sonraki süreçte parti olarak kurultayları tamamlamış, tüzük kurultayını geri de bırakmış bir parti olarak tamamen ülkenin ve vatandaşların sorunlarına endekslenmiş bir yapıyı biz Malatya örgütümüzle birlikte Malatya’da da Türkiye’de de sürdüreceğiz. Tamamen dışa yönelik siyaseti ve mücadeleyi geliştireceğiz. Kendi içimizdeki tartışmaları asla izin vermeyeceğiz. Parti içindeki tartışmalar bitmiştir zaten. Bunları geri de bırakarak yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu. busabahmalatya.com 

İHA

Son Güncelleme: 15.03.2018 15:27
Anahtar Kelimeler:
BusabahmalatyaEnver KirazChpIttifak Yasası
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