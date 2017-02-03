Akçadağ İlçe Başkanlığı görevine Av. Muhiddin Şahin getirildi.

Geçtiğimiz günlerde CHP Akçadağ İlçe Teşkilatının toplu istifa etmesi nedeniyle CHP Malatya İl Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantı sonucunda Akçadağ ilçe başkan ve örgütünün atamasını oy birliğiyle gerçekleştirdi. Hukuk çevrelerinin yakından tanıdığı, uzun yıllar avukatlık yapan, bugüne kadar partinin çeşitli kademelerinde görev alan Av. Muhiddin Şahin, Akçadağ İlçe Başkanlığı görevine getirildi. HP Akçadağ İlçe Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

"Muhiddin Şahin, Şabettin Akgedik, Mehmet Cömert, Hasan Karaaslan, Nail Altaş, Hüseyin Timur, Muzaffer Şahin, Muharrem Yaprak, Aydın Kaya, Aslan Aslan, Ömer Yıldız, Ali Korkmaz, Hasan Çeker, Muhammer Çolak ve Necdet Yılmaz."

Öte yandan, ataması gerçekleştirilen İlçe Örgütünün önümüzdeki günlerde kendi içerisinde görev dağılımı yaparak çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

İHA