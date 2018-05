CHP Adaylarını Tanıttı

Emeksiz Meydanı’nda yapılan toplantıda Leman Sam da bir konser verdi. Burada ilk konuşmayı CHP İl Başkanı Enver Kiraz yaptı. Kiraz, “Tekrardan Türkiye diye yola çıkan Sayın Muharrem İnce Partimizin kurucusu, ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e de bir selam gönderiyorum. Bir müjdeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. 2 gün önce 16 yıldır bizi yönettiğini sanan AK Parti’nin aday tanıtım toplantısı vardı. Bir salonu dolduramadılar. Biz burada 5 bin kişiye sesleniyoruz. Birileri artık gidici ve onlara ‘bay bay’ yapalım. Bir sabah kalktık bizi yönetenler dediler ki, ‘biz artık bu ülkeyi yönetemiyoruz. Türkiye iflasta yeni bir seçim yapalım. Ülke yeni yöneticilerini seçsin. Bizi yönetsin” diye konuştu.

ARTIK SİZİN BİR VEKİLİNİZİM

Daha sonra konuşan CHP 6. sıra Milletvekili Adayı Mahmut Akbıyık, “Sizleri çok seviyorum. Hepiniz hoş geldiniz. 1964 Doğanşehir doğumluyum. Ticaretle uğraşıyorum. Ve sizler için Malatyam için hizmet yapmak istiyorum. Artık sizin bir vekilinizim. İyi ki varsınız” dedi.

Ardından ise CHP 5. sıra Milletvekili Adayı Emin Dönmez konuştu. Dönmez, “Bu heyecanı, bu coşkuyu bilerek milletvekili adayı oldum. İktidar var zannetmeyin arkadaşlar, tek başına ülkeyi yönetmeye çalışan bir kişi var. Ama biz burada binler olacağız ve o iktidarı yıkacağız. Bunu ancak birlikte olabilirsek yıkarız. Bizim birlikteliğimiz özgürlüğe, sevgiye, barışa olacak. Sorumluluğumuzu bilerek bilinçli şekilde mücadele etmemiz gerekiyor” ifadelerinde bulundu.

UMUTLA, DİRENÇLE KARŞILADINIZ

CHP 4. sıra Milletvekili Adayı Av. Berna Akdaş, “Acılarımız ortak, kaygılarımız ortak, korkularımız ortak bende bir kardeşiniz olarak bu korkuların hepsi bitsin isteyen bir kardeşinizim. Köy köy, mahalle mahalle, ilçe ilçe dolaştık ve dolaştığımız her dönemde siz kadınlar her zaman bizi daha coşkuyla, umutla, dirençle karşıladınız. Ben şunu düşünüyordum: ‘Herhalde bu kadınlar, gelecekleri için daha coşkuyla, daha umutla karşılıyorlar fakat yanılmışım. Ben çiçeği burnunda bir anneyim. Evde 5 aylık bebeğim beni bekliyor. Ben inanıyorum, siz de inanın. Ülkemizin üzerine düşen bu karabulutların yok olması için. Umut için, gelecek için hep birlikte mücadele edeceğiz” sözlerine yer verdi.

EL BİRLİĞİ İLE…

CHP 3. sıra Milletvekili Adayı Av. Soner Gökçe, “Sevgili Malatyalılar ülkemizin sorunu var. Ve bu noktada cesur bir şekilde dimdik, cesaretli şekilde ‘Allah’ına kurban’ dediğimiz Malatyalıların. Hak yok, adalet, hukuk yok. Ülkede korku var. İnsanlar özgür bir şekilde kendi iradesini, kendi düşüncesini açıklayamaz bir duruma gelmişler. Dolayısıyla el birliği ile durmak ve birlikte mücadele etmek adına sizlerle beraber Malatya ile beraber bu noktada mücadele etmek adına aday oldum” diye konuştu.

CHP 2. sıra Milletvekili Adayı Hulusi Porgalı, “Bu seçim ülke için çok önemli, bu seçim Türkiye'nin geleceğinin seçimidir. Geliyoruz, millet için geliyoruz, vatan için geliyoruz, Malatya için geliyoruz” dedi.

ÜÇ LİRA YAPACAĞIZ

Son olarak CHP 1. sıra Milletvekili Adayı Veli Ağbaba sözü aldı. Ağbaba, “Yapacağımız ilk iş OHAL’i kaldırmak olacak. Nereye dokunsak yolsuzluk. 16 yıldan beri kayısı üreticisi iyileşti mi? AKP yeniden birleşti mi? Malatyalı zenginleşti mi? Geçtiğimiz günlerde araştırma sonucu yayınlandı. Bu ülkeyi yönetenlerin utanması gereken bir sonuç. Dünya üzerinde devletten en çok ihale alan on holdingten beşi Türkiye’dir. Şirketler bir yana son 10 yılda sadece Cumhurbaşkanlığı bütçesi tam 25 kat büyüdü, yükseldi. 25 kat fakir fukaranın cüzdanından para çıktı. CHP olarak bütün memleketin zenginleşmesi için her türlü çalışmayı yaptık. Dolar yükseldi, enflasyon ne halde! Türkiye’de insanların zenginleştiği bir ülkeyi size vaat ediyoruz. Çiftçinin, emeklinin, engellinin her türlü kişinin zenginleştiği, herkesin iyi yaşam sürdüğü bir Türkiye’yi sizlere vaat ediyoruz. Şunu herke bilsin asgari ücret bin 600 ise bu Kemal Kılıçdaroğlu sayesindedir. Emekliye ikramiye veriliyorsa bu CHP sayesindedir. Böyle bir partinin örneği yok. Muhalefet vaatlerini yerine getirdi. Şimdi de bağ bahçe ile ilgisi olmayan kimse yok. Mazotu üç lira yapacağız. Asgari ücreti 2 bin 200 lira yapacağız” ifadelerinde bulundu.

