"Cezalar artık 18 bin 500 TL değil 3 bin lira"

Ziyarette konuşan Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, Malatya’da bir dizi açılış ve ziyaretler gerçekleştirdiklerini anımsatarak, misafirperverliklerinden dolayı tüm Malatyalılara teşekkür etti. Kayısıda yaşanan kükürt sorunu konusunda da konuşan Fakıbaba, bu konuda bazı işletmelere verilen cezaların çok yüksek olduğuna da değinerek, “200 milyon TL’nin üzerinde bir işletmeye ceza geliyordu. Bizler de hep beraber oturduk ve karar verdik, izlenebilirliğini kaldırdık ve bu cezalar artık 18 bin 500 TL değil 3 bin liraya düşürüldü. Bakanlığımızın önemli bir hamlesiydi, biz de her zaman kardeşlerimizin yanındayız” şeklinde konuştu.



Malatya ziyareti esnasında kentteki tarım sektörü ve sivil toplum kuruluşları ile de bir araya gelerek tarımla ilgili sorun ve sıkıntıları dinlediklerini belirten Fakıbaba, “Yapabileceklerimiz konusunda söz verdik ve o notların üzerinde çalışacağız. Bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.



Bir basın mensubunun sorusu üzerine Suriye’de yaşanan son gelişmelere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bakan Fakıbaba, “Eskiden büyük güçler vesayet kullanıyorlardı. Kimdir işte, DEAŞ, PKK, FETÖ, PYD, YPG. Şimdi baktılar bununla olmuyor, bu sefer artık kendileri dediler ‘biz bunu ve vesayet ile aracılarla yapamıyoruz o zaman ne yapıyoruz biz kendimiz bu işin içerisine girmemiz gerekiyor’ dediler. Bence bu konuda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu bölgeyi çok iyi bilen, çok iyi tanıyan, bu bölgede önemli bir aktör olarak bence devrede. İnşallah çok büyümeden olay yatıştırılır. Ama artık aradaki o piyonlar ortadan kalkacak gibi. Çünkü bunlar olacak gibi görünmüyor. Artık büyük güçler malum, insanlar, devletler devreye girdiler. Ya olacak ya olacak, bana göre artık Suriye halkı inşallah sonunda kendi kaderini kendisi çizecek ve ne Esed kalacak ne falanın planı. İnşallah komşumuz Suriye’de birlik ve beraberlik sağlanacak. Esad’da gittikten sonra halk kendi demokratik çerçeveler içerisinde kendi ülkesine yön verecek” şeklinde konuştu.



Türkiye’nin kendi güvenliğine yönelik tüm tehditlere gereken cevabı vereceğini de belirten Fakıbaba, “Sınırları korumak bizim en önemli hakkımızdır. Sınırlarımızı tam güvenlik içerisine alana kadar Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatı ve arkasından da başkaları gelecektir” ifadelerine yer verdi.



Bakan Fakıbaba, dün Akçakale sınırı ziyaretinden sonra bulunduğu noktaya ateş açıldığını ve güvenlik güçlerinin anında müdahalesi ile 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini de belirterek, “Biz neresi olursa olsun gireriz, sınırlarımızı korumak en doğal hakkımızdır. Kim olursa olsun biz bu mücadeleyi vereceğiz” diye konuştu. Ziyaretin sonunda ise AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, Bakan Fakıbaba’ya Malatya yöresine ait dokuma kilim hediye etti. Bakan Fakıbaba daha sonra Antalya’daki program için Malatya’dan uçakla ayrıldı. busabahmalatya.com-iha