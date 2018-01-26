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ÇELİK; "KİMSENİN TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ YOK"

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, “Kimsenin toprağında gözümüz yok ama bizim toprağımıza yönelik saldırı yapanlara göz yummayız. Ülkemizi şartlar ne olursa olsun, dünya ne derse desin savunmakta kararlıyız” dedi. 

ÇELİK; "KİMSENİN TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ YOK"

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, “Kimsenin toprağında gözümüz yok ama bizim toprağımıza yönelik saldırı yapanlara göz yummayız. Ülkemizi şartlar ne olursa olsun, dünya ne derse desin savunmakta kararlıyız” dedi. 

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
26 Ocak 2018 Cuma 16:26
ÇELİK; "KİMSENİN TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ YOK"

Adana Valiliği ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni’ Anemon Otel’de düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende, daha sonra Kur'an-ı Kerim okundu.
Törenin açılışında konuşan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, “Devlet övünç madalyalarını ve beratlarını yakınlarına tevcih edeceğimiz aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kahraman gazilerimize de minnet ve şükran duygularımı ifade etmek istiyorum. Öte yandan, ordumuzun Afrin’de gerçekleştirdiği ‘Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan yiğitlerimize de Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Vatanımızı koruyacağız”
Daha sonra konuşan AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ise, Türkiye’nin şehitlik ve gazilik açısından en kutsal ülke olduğunu belirtti. Türkiye’ye yönelik yapılacak her türlü saldırıya gereken karşılığın verileceğini söyleyen Bakan Çelik, “Hiç kimsenin toprağında gözümüz yok, kimsenin de olmasına izin vermeyiz. İster terör saldırıları olsun. Kararlılığımız var. Ortaya çıktığından bu yana hiçbir şeyden korkmadık. Bu vatanı koruma kararlılığımızdan kimsenin tereddüdü olmasın” diye konuştu.

“Topraklarımızın ötesinde masum insanlar yetişmemiştir”
Bakan Çelik, Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili olarak da şunları söyledi:
“Afrin’de ülkemizi korumak için, ülkemize yönelik terör saldırılarına karşı görev yapan Mehmetçiğe dualarımızı gönderiyoruz. Kılıçları keskin, Allah onların yanlarında olsun. Allah Mehmetçiği korusun, seferden başarıyla dönmelerini nasip etsin. Eğer topraklarımıza, ülkemize taciz olursa şartlar ne olursa olsun, dünya ne derse desin, biz ülkeyi savunmakta kararlılığa sahibiz. Bize endişelerini iletenler oldu. Topraklarımızın ötesinde masum insanlar yetişmemiştir. Sınırlarımıza taciz atışı yapmamaları için uyarılmıştır. Silah verenler uyarılmıştır. Yaptığınız iş birliği yanlış denilmiştir ama bu uyarıları zaaf zannedenler oldu. Sonunda bir gün korkusuz bir şekilde Mehmetçik Afrin’e müdahale etti.”

“Ülkemiz söz konusu”
Suriye’ye yönelik harekat kapsamında Türkiye’nin sadece terör örgütlerine yönelik operasyon yaptığını anlatan Çelik, “Kimsenin toprağında gözümüz yoktur ama bu harekat tamamen terör örgütlerine yöneliktir. Harekatın adı son derece uygundur. Zeytin dalı uzatan bir harekettir. Düne kadar PKK-YPG-DEAŞ gibi terör örgütlerinin o halklara yaptıklarını unutmadık. Ülkemiz söz konusu olduğunda kararlılığımızı ortaya koyuyoruz” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından şehit yakınlarına devlet övünç madalyaları verildi. Şehitlerin ismi okunduğu sırada ise bazı şehit yakınları gözyaşlarına boğulup baygınlık geçirdi. Fenalaşan şehit yakınlarına 112 acil sağlık personelleri müdahalede bulundu.busabahmalatya.com 
 

İHA

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Avrupa Birliği (AB) Bakanı Ve Başmüzakereci Ömer Çelik“Kimsenin Toprağında Gözümüz YokAfrin’e Yönelik Zeytin Dalı HarekatıSuriye’ye Yönelik Harekat KapsamındaMalatya
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