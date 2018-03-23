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ÇALIK’TAN ERZİNCAN BELEDİYESİNE ZİYARET

Çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Erzincan'a gelen AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Erzincan Belediyesini ziyaret etti.

ÇALIK’TAN ERZİNCAN BELEDİYESİNE ZİYARET

Çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Erzincan'a gelen AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Erzincan Belediyesini ziyaret etti.

busabahh
busabahh
23 Mart 2018 Cuma 14:52
ÇALIK’TAN ERZİNCAN BELEDİYESİNE ZİYARET

Belediye Sarayı önünde Başkan Başsoy, Belediye Meclis Üyeleri, belediye yöneticileri tarafından karşılanan AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık,Çağrı Merkezi'ne gelen bir çağrıyı Belediye Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ile yanıtladı. Daha sonra Başkanlık Makamına geçen Öznur Çalık’a Başkan Başsoy tarafından belediye çalışmalarının anlatıldığı brifing sunumu yapıldı. Ardından Erzincan Meslek Edindirme Kurslarını ziyaret eden AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık kursiyerlerle bir süre sohbet etti.

Ziyarette Başkan Başsoy tarafından AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık’a ERMEK kurslarında üretilen tablo ve keçe çanta hediye edildi. busabahmalatya.com 

Son Güncelleme: 23.03.2018 16:01
Anahtar Kelimeler:
ErzincanÖznur Çalık
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