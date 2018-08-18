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Çalık, yeniden MKYK'ya seçildi

AK Parti'nin yeni Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) belli oldu. AK Parti'nin yeni MKYK listesinde 29 yeni isim yer aldı. AK Parti'nin yeni MKYK listesinde 15 kadın üye yer aldı.

Çalık, yeniden MKYK'ya seçildi

AK Parti'nin yeni Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) belli oldu. AK Parti'nin yeni MKYK listesinde 29 yeni isim yer aldı. AK Parti'nin yeni MKYK listesinde 15 kadın üye yer aldı.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 16:10
Çalık, yeniden MKYK'ya seçildi

Ahmet Arslan

Ahmet Sami Ceylan
Ahmet Sorgun

Ahmet Tan

Ali İhsan Yavuz

Emine Zeybek

Erkan Kandemir

Erol Kaya

Fatih Şahin

Fatma Aksal

Fatma Betül Sayan Kaya

Gökçe Özdoğan Enç

Hacı Bayram Türkoğlu

Hamza Dağ

Harun Karaca

Hatice Kübra Öztürk Gökkaya

Hatice Merve Tatar

Hayati Yazıcı

İbrahim Halil Yıldız

İffet Polat

Jülide Sarıeroğlu

Leyla Şahin Usta

Lütfi Elvan

Mahir Ünal

Markar Esayan

Mehmet Özhaseki

Metin Bulut

Metin Yavuz

Murat Baybatur

Mustafa Ataş

Nurettin Canikli

Orhan Miroğlu

Osman Nuri Gülaçar

Ömer Çelik

Öznur Çalık

Tuğba Işık Ercan

Vedat Demiröz

Vildan Polat

Yavuz Subaşı

Zehra Taşkesenoğlu 

Son Güncelleme: 18.08.2018 16:14
Anahtar Kelimeler:
Öznur Çalık
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