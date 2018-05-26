Çalık:’’ İnce, cumhurbaşkanliğini rüyasinda görür’’

Çok sayıda partili ve vatandaşlardan tarafından karşılanan milletvekili adaylarına sevgi gösterilerinde bulunuldu.

Çok sayıda partili ve vatandaşlardan tarafından karşılanan milletvekili adaylarına sevgi gösterilerinde bulunuldu. Akçadağ meydanında kurulan çadırda halka hitap eden adaylar hemşehrilerimden AK Parti’ye destek istediler. Suyu sert, yüreği mert Akçadağlı kardeşlerimi saygıyla sevgiyle selamlıyorum diyerek burada bulunmaktan onur duyuyorum” diyen Çalık: ‘’Akçadağ Malatya’da en etkin ilçemizdir. 16 yıldır bize verdiğiniz destekten dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Akçadağlı taş atmayı iyi bilir. Ama şimdi Akçadağlı taşı 24 Haziran’da FETÖ’ nün, PKK’nın, DAEŞ’in kafasına atacaklar. Taşı nereye atacaklar İnce’nin inceldiği ve kopma noktasına geldiği yere atacaklar.’’ diye konuştu.

AKÇADAĞLI REİSİNİN YANINDA HER ZAMAN DURDU

Akçadağlılar’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında cesaretle, azimle, aslanlar gibi durduğunu belirten Çalık, ‘’2002’de, 2007’de,2011’de,2015’te destek verdiyse 24 Haziran 2018’de de aynı şekilde desteğini vermeye devam edecektir’’ diyerek şöyle devam etti:

‘’Şimdi tamam diyen bir ekip var. Onlara buradan şunu söylememiz gerekiyor. Ne diyoruz “24 Haziran’da durmak yok yola devam” diyoruz. Şimdi Akçadağ vakti, Malatya vakti, Türkiye vakti. AK Parti olarak Malatya’ya yaptıklarımızı anlatsak akşama kadar bitmez. Şimdi Akçadağ’a hastane yapıldı mı? Recep Tayyip Erdoğan sayesinde, AK Parti sayesinde hastanemizi hizmete açtık. Sadece sağlıkta değil ulaştırmada da buraya çok yatırımlar getirdik. Akçadağ -Develi yolunu da yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Asfaltlarımızı, parke taşlarımızı, istinat duvarlarımızı da kazandırdık.

Siz Akçadağ’a bir de kapalı cezaevi istediniz. Bizlerde bakanlarımızla görüşmeler yaptık. Yalnız cezaevi bir yatırım değildir. Cezaevi de olsa herkesin insanca yaşaması için şartları ve koşulları hazırlamak zorundayız. Ve biz buraya 125 milyon tutarında bir cezaevi yapıyoruz. Burada istihdam edilecek elemanlarında Akçadağlı olması için elimizden gelen tüm çabayı sarfedeceğiz.

Çalık, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi de eleştirdi. “CHP’nin cumhurbaşkanı adayı İnce, cumhurbaşkanı olacağım” diyor. diyen Çalık, ‘’Sen onu ancak rüyanda görürsün. Biz kimsenin hayal kurma özgürlüğünü kısıtlayamayız tabi. Kılıçdaroğlu, İnce kendisinin başına bela olduğu için, başından savmak için bir yol buldu. Yoksa Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı seçileceğini bilseydi kendisi aday olmaz mıydı? ‘’ diye konuştu.

Milletvekili adayları daha sonra esnaf ziyaret ettiler. hemşehrilerimden AK Parti’ye destek istediler.

“Suyu sert, yüreği mert Akçadağlı kardeşlerimi saygıyla sevgiyle selamlıyorum diyerek burada bulunmaktan onur duyuyorum” diyen Çalık: ‘’Akçadağ Malatya’da en etkin ilçemizdir. 16 yıldır bize verdiğiniz destekten dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Akçadağlı taş atmayı iyi bilir. Ama şimdi Akçadağlı taşı 24 Haziran’da FETÖ’ nün, PKK’nın, DAEŞ’in kafasına atacaklar. Taşı nereye atacaklar İnce’nin inceldiği ve kopma noktasına geldiği yere atacaklar.’’ diye konuştu.

AKÇADAĞLI REİSİNİN YANINDA

Akçadağlılar’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında cesaretle, azimle, aslanlar gibi durduğunu belirten Çalık, ‘’2002’de, 2007’de,2011’de,2015’te destek verdiyse 24 Haziran 2018’de de aynı şekilde desteğini vermeye devam edecektir’’ diyerek şöyle devam etti:

’Şimdi tamam diyen bir ekip var. Onlara buradan şunu söylememiz gerekiyor. Ne diyoruz “24 Haziran’da durmak yok yola devam” diyoruz. Şimdi Akçadağ vakti, Malatya vakti, Türkiye vakti. AK Parti olarak Malatya’ya yaptıklarımızı anlatsak akşama kadar bitmez. Şimdi Akçadağ’a hastane yapıldı mı? Recep Tayyip Erdoğan sayesinde, AK Parti sayesinde hastanemizi hizmete açtık. Sadece sağlıkta değil ulaştırmada da buraya çok yatırımlar getirdik. Akçadağ -Develi yolunu da yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Asfaltlarımızı, parke taşlarımızı, istinat duvarlarımızı da kazandırdık. Siz Akçadağ’a bir de kapalı cezaevi istediniz. Bizlerde bakanlarımızla görüşmeler yaptık. Yalnız cezaevi bir yatırım değildir. Cezaevi de olsa herkesin insanca yaşaması için şartları ve koşulları hazırlamak zorundayız. Ve biz buraya 125 milyon tutarında bir cezaevi yapıyoruz. Burada istihdam edilecek elemanlarında Akçadağlı olması için elimizden gelen tüm çabayı sarfedeceğiz.

Çalık, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi de eleştirdi. “CHP’nin cumhurbaşkanı adayı İnce, cumhurbaşkanı olacağım” diyor. diyen Çalık, ‘’Sen onu ancak rüyanda görürsün. Biz kimsenin hayal kurma özgürlüğünü kısıtlayamayız tabi. Kılıçdaroğlu, İnce kendisinin başına bela olduğu için, başından savmak için bir yol buldu. Yoksa Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı seçileceğini bilseydi kendisi aday olmaz mıydı? ‘’ diye konuştu.

Milletvekili adayları daha sonra esnaf ziyaret ettiler.