ÇALIK, GÜNDEMİ DEĞERLENDİRDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, "Sosyal Politikalarda Gönül Adımları" Projesi kapsamında, Konya'da bir otelde, yerel yöneticiler, AK Parti Konya Teşkilatı ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Konuşmasına şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine baş sağlığı dileyerek başlayan Çalık; "Bu asil millet tankın üzerine ne zaman çıkacağını, tankın karşısında ne zaman duracağını çok iyi bilir. Bu sebeple Mehmetçiklerimizi, güzel evlatlarımızı, kınalı kuzularımıza tüm kalbimizle selamlarımızı ve dualarımızı iletiyoruz" diye konuştu.

İNŞALLAH ZAFERLE NETİCELENECEK

Suriye’nin Afrin bölgesine yönelik başlatılan ZeytindalıHarekatı'nın Türk milletinin, ortak bir kaderi paylaştığı kardeşlerine uzattığı yardım eli olduğunu belirten Çalık şunları söyledi:

“İşgalcilere, fırsatçılara, çapulculara, namertlere ve nankörlere karşı sınırlarımızın güvenliğini korumak amacıyla başlattığımız bu hareket, azim ve kararlılıkla bütün teröristler temizlenene kadar devam edecektir. Zeytin Dalı Operasyonu Allah'ın izniyle, sizlerin de duasıyla, Mehmetçiğimizin fedakarlıklarıyla inşallah tez vakitte zaferle neticelenecektir. Ortadoğu coğrafyasını ateş çemberine çeviren emperyalist güçlerin bilmesi gereken bir hadise var. Bizim onların aklı gibi Suriye'de hiç bir şekilde aklımız yok. Bizim en önemli hedefimiz Suriye'nin toprak bütünlüğü ve o bölgeyi teröristlerden temizlemek, ülkemizin sınır güvenliğini sağlamak. Biz Suriye'den herhangi bir parça almak umudunda değiliz. Biz Suriye'yi yeniden inşa ve ihya etmek, teröristlerden tamamen temizlemek isteriz. Ateş çemberinden çıkmak üzere verdiğimiz bu mücadele doğrultusunda gün muhalefet etme günü değil, gün birlik ve beraberlik içerisinde olma günüdür."

Çalık, Türk milletinin Zeytin Dalı Harekatına göstermiş olduğu birlik ve beraberlikten bazı kesimlerin rahatsızlık duyduğunu da ifade ederek, "Banane diyenlerin, 'Afrin'den bizene' diyenlerin, PKK-PYD-YPG sevicilerin, vatansızların ve imansızların, bu milletin kaderi, istikbali konusunda söz söyleme hakkına ve haddine sahip olmayanların var olduğunu biliyoruz. Zeytin Dalı Harekatı, Kudüs'teki Zeytindağı kadar, mukaddes ve muhteremdir" diye konuştu.

SOSYAL GÜVENLİK KAPSAMINI YÜZDE YÜZE ULAŞTIRDIK

İnsani kalkınma için ekonomik kalkınmanın da şart olduğunu, bu nedenle 16 yıl boyunca siyasi kalkınmayı, ekonomik kalkınmayı, demokratik kalkınmayı, sosyal kalkınmayı hedefler arasına koyduklarını belirten Çalık, "2002 Türkiye'sinde vatandaşlarımızın sadece yüzde 69'u sosyal güvenlik kapsamı altındaydı. Geride kalan yüzde 31 vatandaşımız, o dönemde yaklaşık 25 milyon vatandaşımız, sosyal güvenlik kapsamı içerisinde değildi. Bugün sosyal güvenlik kapsamını yüzde 100'e ulaştırdık. Sosyal güvenlik kapsamı dışında kalan hemen hemen hiçbir vatandaşımız kalmadı. Sosyal koruma bütçesini 2002 yılında 13,5 milyarken bugün 335 milyar liraya çıkardık. Sosyal koruma bütçesi içerisinde sağlıktan eğitime kadar sosyal alanda yapmış olduğumuz çalışma ve hizmetler bulunmakta. 2002 yılında sosyal yardım bütçemiz 1,3 milyarken, şu anda 50,2 milyar liraya ulaşmış vaziyette. Uyguladığımız sosyal politikalar 15 yıl boyunca çok önemli hizmetlere vesile oldu" sözlerini kaydetti.

Çalık, Konya programı kapsamında AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ile Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’i de ziyaret etti. (Bülten)