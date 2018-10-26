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Çalık, Avrupa Parlamenterler Forumu Başkan Yardımcılığına seçildi

AK Parti Malatya Milletvekili, MKYK Üyesi, TBMM Nüfus ve Kalkınma Grubu Başkanı Öznur Çalık, Kanada’da yapılan genel kurulda Avrupa Parlamenterler Forumu Başkan Yardımcılığı'na seçildi.

Çalık, Avrupa Parlamenterler Forumu Başkan Yardımcılığına seçildi

AK Parti Malatya Milletvekili, MKYK Üyesi, TBMM Nüfus ve Kalkınma Grubu Başkanı Öznur Çalık, Kanada’da yapılan genel kurulda Avrupa Parlamenterler Forumu Başkan Yardımcılığı'na seçildi.

26 Ekim 2018 Cuma 10:52
Çalık, Avrupa Parlamenterler Forumu Başkan Yardımcılığına seçildi

Kanada'nın başkenti Ottawa'da gerçekleşen ve çalışma alanları anne, bebek, kadın ve üreme sağlığı olan Avrupa Parlamenterler Forumu Genel Kurulu’nda AK Parti Malatya Milletvekili ve TBMM Nüfus ve Kalkınma Grubu Başkanı Öznur Çalık, 29 üye ülkenin katılımıyla yapılan seçimlerde Çalık, Avrupa Parlamenterler Forumu Başkan Yardımcılığı'na seçildi. Genel Kurulda Belçikalı parlamenter Petra de Sutter Avrupa Parlamenterler Forumu Başkanlığına seçilirken, diğer başkan yardımcılığına da Avusturya'dan Petra Bayr getirildi.

Çalık, genel kurulda, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve AK Parti Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz ile birlikte Türkiye’yi temsil etti. (Bülten)

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