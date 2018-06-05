Bu vatan, bu memleket için her şeye hazırım

Fendoğlu, ilk olarak merkez ilçe Battalgazi'deki çiftçileri ziyaret etti. Burada üreticilerin sorunlarını dinleyen MHP'li aday Mehmet Fendoğlu, ülkenin bel kemiğinin üreticiler olduğunu vurguladı. Üreticilerde milletvekili Fendoğlu'na destek vereceklerini söyledi.
ESNAFLARI ZİYARET ETTİ
İlçede esnafları ziyaret eden MHP Malatya milletvekili adayı Mehmet Celal Fendoğlu, tek tek sohbet ederek taleplerini dinledi. Ardından MHP'nin 1'inci sıra milletvekili adayı Fendoğlu ve beraberindekiler İlçe Esnaf Odası Başkanı Adil Culha'yı ziyaret etti.
MHP'li heyet ilçeye bağlı Hasırcılar Mahallesi'ne geçti. Mahallelilerin sorun ve taleplerini dinleyen MHP'li Fendoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisine gittiği takdirde tüm talepleri orada dile geçeğinin söyledi.
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HABER MERKEZİ