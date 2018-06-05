Bu vatan, bu memleket için her şeye hazırım

MHP Malatya Milletvekili Adayı Mehmet Celal Fendoğlu, seçim çalışmalarına devam ediyor. Fendoğlu, Battalgazi ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Bu vatan, bu memleket için her şeye hazır olduğunu vurgulayan MHP'li Mehmet Fendoğlu, TBMM'de Malatya'yı en iyi şekilde temsil edeceğine söz verdi.