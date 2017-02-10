10 Şubat 2017 Cuma

Bu defa anayasa değişikliği için yollarda

3 defa Türkiye turuna çıkarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek çıkan DSP eski Genel Başkan adayı Erol Özavcı, bu defa da anayasa değişikliği için yollarda.

08 Şubat 2017 Çarşamba 13:28
Bu defa anayasa değişikliği için yollarda

  Cumhurbaşkanlığı forsu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafı ile süslediği otomobiliyle memleketi Kocaeli'den yola çıkan ve gece gündüz demeden yaklaşık 22 il gezen Özavcı’nın son durağı Malatya oldu. Evli ve 4 çocuk babası Özavcı, daha önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek olmak için 3 kez Türkiye turu yaptığını ifade ederek, bu kez de anayasa değişikliğine ve Cumhurbaşkanına destek olmak amacıyla yollara düştüğünü dile getirdi.

Yeni anayasanın ve Cumhurbaşkanlığı sisteminin Türkiye’nin geleceği açısından çok önemli olduğunu söyleyen Özavcı, vatandaşları referandumda ‘Evet’ oyu kullanmaya davet etti.

“ÇOCUKLARIMIZ İÇİN DURMAYACAĞIM”
  Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’ye çok büyük hizmetlerde bulunduğunu dile getiren Özavcı, “Bu ülkede diktatörlük olsaydı kimse oy kullanamazdı. Bu iftirayı çıkaranlar koltuk sevdası olanlardır. Herkesin Cumhurbaşkanımızın yanında olması lazım, kendisi bu ülke için bir nimettir. Ben ömrüm yettiğince Cumhurbaşkanımızın yanında olacağım ve bu davaya hizmet edeceğim. Benim çocuklarım her gün beni arayıp ‘Baba seni çok özledik eve gel’ diyorlar ama ben bu ülkenin geleceği için, çocuklarım ve çocuklarımız için durmayacağım. Elimden geldiği kadar Cumhurbaşkanımızın ve ülkemizin yanında olacağım ve bu davaya hizmet edeceğim” diye konuştu.

MEHMET BARLAS’A ‘SEN DE VAR MISIN’ ÇAĞRISI
  Özavcı konuşmasında sosyal medyada başlayan ‘Güçlü Türkiye için evet’ kampanyasına da katılarak, Gazeteci Mehmet Barlas’a yönelik, ‘Güçlü Türkiye için sen de var mısın?’ çağrısında bulundu. Konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şiir de okuyan Özavcı, destek turuna devam etmek üzere Malatya’dan ayrıldı.

İHA
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