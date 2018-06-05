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"Bizim gücümüz halktan geliyor"

AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Ahmet Çakır, "Bizim gücümüz halktan geliyor. Cumhurbaşkanımız hep halkı temsil etti ve dünya lideri oldu. Cumhurbaşkanımızın elini güçlendirmek için parlamentonun da güçlü olması gerekiyor" dedi.

"Bizim gücümüz halktan geliyor"

AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Ahmet Çakır, "Bizim gücümüz halktan geliyor. Cumhurbaşkanımız hep halkı temsil etti ve dünya lideri oldu. Cumhurbaşkanımızın elini güçlendirmek için parlamentonun da güçlü olması gerekiyor" dedi.

05 Haziran 2018 Salı 11:14
"Bizim gücümüz halktan geliyor"

Çakır, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek olan seçimler kapsamında Karaköy, Karakaş, Göller, Bulgurlu, Hacı Halil Çiftliği, Bağtepe, Hacı Yusuflar ve Hasanvarol mahalleleri sakinleriyle bir araya geldi.

Ziyaretlerinde 24 Haziran'da gerçekleştirilecek olan seçimlerin önemine değinen Çakır, AK Parti'nin kuruluşundan itibaren görev aldığını anımsatarak, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile birlikte sahada yoğun bir çalışma yaptıklarını belirtti.

CİDDİ BİR DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM OLDU

Çakır, her bölgede önemli çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, "Yaptığımız çalışmaların başında önce bölgeyi geliştirmek, kırsaldaki mahallelerimizin ulaşımını sağlamak, alt ve üst yapıyı yapmaktı. Hizmetleri kırsala yaymaya gayret ettik. Merkezde de ciddi bir değişim ve dönüşüm oldu" dedi.

24 Haziran'da gerçekleştirilecek olan seçimin Türkiye için büyük öneme sahip olduğunu dile getiren Çakır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu seçimin önemini milletimiz iyi görüyor ve izliyor. Cumhurbaşkanımızın mücadelesini herkes görüyor. Güçlü bir parlamentoya bu dönem ne kadar ihtiyaç var ortada. Bizlerin daha hızlı karar alabilmesi, daha bürokratik işlemlerin azalması, alınan kararların daha hızlı uygulanabilmesine yönelik Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş kararı alındı. İlk defa seçime gidiyoruz. Burada cumhurbaşkanıyla meclis ayrı ayrı oylanacak. Çok hızlı bir karar alma kabiliyetiyle Türkiye, gelişimini sürdürecek."

Çakır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinin güçlenmesi için parlamentonun da güçlü olması gerektiğine dikkat çekti.

Siyasi ve ekonomik olarak hem içeride hem de dışarıdan Türkiye'ye karşı saldırıların olduğunu ifade eden Çakır, "Bir Haçlı Seferi var. Türkiye ekonomik olarak güçlü olmak zorunda. İçeride de siyasi gücü yakalamak zorunda. Bizim gücümüz halktan geliyor. Cumhurbaşkanımız hep halkı temsil etti ve dünya lideri oldu. Cumhurbaşkanımızın elini güçlendirmek için parlamentonun da güçlü olması gerekiyor. Meclisteki temsil sayısı, cumhurbaşkanımıza verilen oy kadar kıymetli" diye konuştu. 

BÜLTEN

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Anahtar Kelimeler:
MalatyaAhmet çakırAk Parti
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