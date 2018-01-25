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"BİZİM GÖREVİMİZ SORUNLARI MİNİMİZE ETMEK"

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Fatih ve Yeşilkaynak mahallelerini ziyaret ederek muhtar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

"BİZİM GÖREVİMİZ SORUNLARI MİNİMİZE ETMEK"

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Fatih ve Yeşilkaynak mahallelerini ziyaret ederek muhtar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
25 Ocak 2018 Perşembe 08:10
"BİZİM GÖREVİMİZ SORUNLARI MİNİMİZE ETMEK"

Merkez Fatih Mahallesi Muhtarı Ahmet Ulukaya, “Siyasetin kıyısında yaklaşık 40 senedir bulunmaktayım. 20 senedir muhtarlık yapmaktayım. Buraya birçok siyasetçi geldi fakat AK Parti kurulduktan sonra seçimlerde değil her zaman ziyaretlerde bulunuluyor. Biz bu durumdan çok memnunuz” dedi.

Yeşilkaynak Mahalle Muhtarı Ömer Keleş ise, “Bugüne kadar hep bizim yanımızda oldunuz. Bizde mahalle olarak her zaman size desteğiz ve sizin yanındayız” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, muhtarların kendileri için önemli olduğuna dikkat çekerek, “Yeşilyurt her yıl 12 ile 15 bin nüfusu büyüyen bir ilçe. Malatya büyümesini gerçekleştirdiği gibi Malatya’nın içinden de göçü alan bir ilçemiz bu yüzden bizim sorumluluğumuz daha ağır. Bu büyümeyi sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

KEŞKE TÜM SORUNLARI TÜKETEBİLSEK…

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin ise, “Siyaset kurumu olarak ister yerel siyaset ister genel siyaset noktasında bizim görevimizde vatandaşımızın karşılaşmış olduğu birtakım sorun ve sıkıntılar var ise bunları çok kısa bir süre içerisinde mutlaka minimize edebilmektir. Keşke hepsini tüketebilsek ama bugün birini tüketirsin yarın başka bir sorun mutlaka karşımıza çıkar” sözlerini kaydetti.

2019 yılında yapılacak seçimlerin Türkiye için önemli olduğuna vurgu yapan Şahin, “Sayın Cumhurbaşkanımız olsun Milliyetçi Hareket Partisi Genel başkanı Sayın Bahçeli olsun gerçekten bu konuda bir birlikteliği 2019’un ileriki hedeflerini aşacak düzeyde milli bir duruşu sergilediler. Bunlar önemli olan şeylerdi” diye konuştu. (Bülten) busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

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