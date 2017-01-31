4 Eylül 2016’da Başbakan Binali Yıldırım’ın Diyarbakır’da açıkladığı “Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Cazibe Merkezleri Programı”na göre, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun 5 bölge olarak ele alınacağını, beşinci bölgede iki cazibe merkezinin yer aldığını ve bu merkezlerin Elazığ ve Malatya olduğunu, bu iki cazibe merkezine bağlı illerin de Adıyaman, Tunceli, Bingöl illeri olduğu belirtilmişti. Malatya’nın cazibe merkezi olarak açıklanmasından 5 ay sonra 24 Ocak 2017 tarihinde Başbakan Binali Yıldırım’ın yaptığı açıklamaya göre Malatya, cazibe merkezi olmaktan çıkarılarak, Elazığ’a bağlı bir hale getirildi.

MALATYA CAZİBESİNİ YİTİRDİ

Konuyla alakalı olarak bir değerlendirmede bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Malatya birilerinin yap-boz tahtası olmayacak kadar büyük bir şehirdir. 5 ay önce merkez illerden biri olarak açıklanan Malatya’nın neden merkez olmaktan çıkarıldığını kimse açıklamayacak mı? Malatya sahipsiz derken tam da bunu söylüyoruz. AKP’nin Malatya milletvekilleri CHP’ye laf yetiştireceklerine, Malatya’ya yapılan haksızlıklara ‘dur’ desinler. Bir gün de Malatya milletvekili olduklarını hatırlayıp, Malatya için çalışsalar” ifadelerini kullandı.

“AKP eliyle Malatya cazibesini yitirdi” şeklinde konuşan Veli Ağbaba, “AKP Hükümetinin Malatya’yla alıp veremediği nedir, anlamak mümkün değil. Ne zaman bir tasarruf yapılacaksa hep Malatya’dan yapılıyor. Malatya’ya haksızlıkta birbirleriyle yarışıyorlar. Ne istiyorsunuz bu kentten, çıkın açıklayın” dedi.

HABER MERKEZİ