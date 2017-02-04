Anayasa değişikliği teklifi için siyasi partilerin referandum hazırlıkları sürerken, bir araştırma merkezinin sunduğu verilere göre, Milliyetçi Hareket Partisi’nin seçmenlerinin yarısı, referandumda ‘Hayır’ oyu vermeyi düşünüyor. Yakın oranda bir kısmının da kararsız seçmen olarak belirlendiği araştırma sonuçlarıyla ilgili olarak Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanı Mehmet Erdem bazı değerlendirmelerde bulundu ve partisinin referandum süreci ile ilgili olarak izleyeceği yol haritasından bahsetti.

BU DURUM İSTİŞARE İLE DÜZELİR

Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanı Mehmet Erdem, “Böyle bir araştırmanın sağlıklı olabilmesi için daha uzun bir zamana ihtiyaç var. Bu konu yalnızca MHP’yi ilgilendiren bir konu değil. Bu bütün Türkiye’yi, Türk seçmenini ilgilendiren bir mesele. Şu an bir yorum yapılırken, görünen bir algı üzerinden yorum yapılıyor. Henüz bu teklif yeterince okunup, anlaşılabilmiş değil. Bu durum nasıl düzelir? Bunlar anlatılmakla, istişare etmekle düzeltilir. ‘Niçin MHP anayasa değişikliğini destekliyor?’ sorusunun cevabını düşünüp, anlamakla düzelecektir bu durum. Genel Başkanımız; ‘Benim bir oyum var, o da evettir’ dedi. Bizim de bir oyumuz var, o da ‘evet’ olacak. ‘Hayır’ diyecekler de çıkabilir. Ama bu mesele Milliyetçi Hareket Partisi’nin meselesi değil, ülke meselesidir. Ülkenin güveni ve istikrarı meselesidir” ifadelerini kullandı.

MHP İÇİN ÖNEMLİ OLAN ÜLKENİN, CUMHURİYETİN BEKASI

Partileri için öncelikli olanın ülkenin, milletin ve cumhuriyetin bekası olduğunu dile getiren Mehmet Erdem, “Partiler bugün vardır, yarın yoktur. Ama biz bu ülkede yaşıyoruz. Bu ülkede yaşarken de beraber olmalıyız. Ülkenin bekası söz konusu olduğunda, Milliyetçi Hareket Partisi’nin partilik pozisyonunu bir yana bırakalım, önemli olan ülkedir” dedi.

Kararsız seçmenlerle ilgili olarak, seçmenlerin aydınlatılıp, ondan sonra kararlarının beklenmesi gerektiğini söyleyen Mehmet Erdem, “Hayır diyen niçin dediğini, evet diyen niçin dediğini ifade etmeli. Bunları dinleyen kararsız seçmenlerimiz de buna göre bir karar verecek” şeklinde konuştu.

BİZ VATANDAŞTAN OY İSTEMİYORUZ

Milliyetçi Hareket Partisi olarak referandum hazırlıkları ile ilgili konuşan Erdem, “Öncelikli olarak bilgilendirme toplantıları yapacağız. Genel merkezden görevli arkadaşlarımız gelecek, onlarla toplantılar gerçekleştireceğiz. Önce teşkilatlarımız bilgilendireceğiz. Tabi bunlar genişletilmiş divan toplantıları olarak gerçekleşecek, dolayısıyla halkımız da katılabilecek. Bu toplantılarda bilgilendirilen teşkilatlarımız kendi ilçelerinde, yörelerinde seçmenlerimizi aydınlatacak. MHP, Devlet Bahçeli niçin evet diyor? Bu değişiklikler ne getirecek? Bunlar objektif bir şekilde gerek kendi seçmenimize, gerek kararsız seçmene sunulacak, insanları bu şekilde bilgilendirmeyi düşünüyoruz. Bir parti çalışması şeklinde olmayacak. Siyasi parti seçimi değil bu, oy istemeyeceğiz. Bu, izah gerektiren bir konu. Bunun için mitingden ziyade, oy istemekten ziyade, teşkilat içi bilgilendirmelerle bir çalışma yapmayı planlıyoruz. Kahve toplantıları, ev toplantıları, münferit bilgilendirme toplantıları da yapacağız. Biz vatandaştan oy istemiyoruz. Biz, vatandaşımızın geleceğini teminat altına alabilecek bir anayasa değişikliği ile milletin huzuruna çıkıyoruz. Bu konu herkesi ilgilendiriyor” ifadelerini kullandı.

SİYASİ ÇEKİŞMELERİ BİR YANA BIRAKMALIYIZ

Bu süreç içerisinde kararsız seçmenleri ikna etmeye çalışacaklarını belirten MHP Malatya İl Başkanı Mehmet Erdem, “Teşkilatlarımızın, genel merkezlerimizin görevi bu insanları ikna edebilmek. Bu bire bir şekilde de olur, yazılı-görsel basını, medyayı kullanarak da olur, geniş kitlelere hitap ederek, izah ederek de olur. Belirttiğim gibi, bu bir partiye ya da adaya oy istemek durumu değil. Bu nedenle şu anda siyasi çekişmeleri bir tarafa bırakmamız lazım” diyerek sözlerini noktaladı.

TAHİR ÖZÇELİK