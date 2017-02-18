Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Malatyalılara seslenecek. Dün kahvaltılı bir basın toplantısıyla kameraların karşısına geçen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti Malatya Milletvekili Nurettin Yaşar, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, açıklamalar yaptılar. Bir restoranda gerçekleştirilen toplantıda AK Parti Malatya İl Teşkilatı üyeleri de hazır bulundu.

Basın açıklamasında sözü ilk olarak AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı aldı. Başkan Kahtalı, Cumhurbaşkanının Büyükşehir Belediyesinin yanındaki miting alanında Malatyalılarla buluşacağını ifade ederek, buradan verilecek mesajların tüm dünyaya bir örnek teşkil edeceğini söyledi.

EN ÖNEMLİ REFERANDUM

Cumhuriyet tarihinin en önemli referandumlarından birinsin 16 Nisan’da yapılacağını dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, “Malatya'daki sorunlarla ilgili yapılan çalışmalarla ilgili ve önümüzdeki dönemler içerisinde yapılacak yatırımlarla ilgili Cumhurbaşkanımıza bunları iletme bunları cumhurbaşkanımızdan talep etme fırsatı buluyoruz. Yine Cumhurbaşkanımızın gelişi ile Malatya'daki devam eden proje ve yatırımlarla ilgili bir yandan bilgi vereceğiz. Bir yandan da gündemde takip edilen konular var. Bunların da bir an önce Malatyalılar kazandırılmasını isteyeceğiz” diye konuştu.

AK Parti Milletvekili Nurettin Yaşar ise konuşmasında 16 Nisan'a giden süreçte bundan sonra yapacakları birçok şeyin önemini belki yıllar sonra kavrayacaklarını belirterek, 17 Nisan’da Türkiye ile bugün içinde bulunulan Türkiye’nin birbirinden farklı iki ülke gibi olacağını kaydetti.

ÖZLEM BİTECEK

Malatyalıların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı bağrına basacağını belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık da, “Sayın Cumhurbaşkanımızı Malatya’da ağırlamanın onurunu yaşayacağız. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız 15 Temmuz’dan sonra ilk kez Malatya’ya gelecek. İnşallah özlem bitecek ve Cumhurbaşkanımız Malatya’ya gelecek” şeklinde konuştu.

MİLLETİ KANDIRAMAYACAKLAR

“Cumhurbaşkanımız Malatya’da bir milyar 160 milyonluk yatırımın açılışını yapacak. Bu bir milyar 160 milyonun 69 tesisin yaklaşık bir milyarı kamu yatırımı… Bunun içerisinde 205 milyonu Büyükşehir Belediyemizin, diğerleri kamu yatırımlarımız ve yaklaşık bir milyarın üzerindeki kamu yatırımlarımızla birlikte 100 milyonluk üç özel sektör temsilcimizin fabrikasının açılışı ve TKDK destekli 22 tane özel sektörümüzün de 40 milyon civarında açılışını yapacak” diyen Milletvekili Çalık, şunları kaydetti:

“Bu sürece giderken zor bir dönemden geçtik. 15 Temmuz sürecini atlattık ve arkasından ekonomik darbeleri yapmak isteyen güçlere karşı çok güçlü bir duruş sergiledik. Güçlü Türkiye’yi inşa etmek içinde artık hantal bir yapıya bürünen parlamenter sistemin değişmesi gerektiğini çok net ifade ettik. Bu değişiklik için öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisinde Anayasa Değişiklik Teklifine ‘evet’ veren AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi grubunu canı gönülden kutluyoruz. Ve o gün Cumhuriyet Halk Partisi’nin anayasa değişikliğini milletimize götürmemek için yapmış olduğu saldırıları hepiniz çok net biliyorsunuz. Kimi milletvekilimizin burnunu kırdılar, kiminin bacağını ısırdılar, kiminin kavgalarla, gürültülerle Meclisten geçip millete ulaşmaması için ellerinden gelen tüm gayreti sarf ettiler. Ama bugün ‘Anayasa Mahkemesine gitmeyeceğiz’ cümlesiyle millete rol çalarak, milletin istediklerini yapacağını düşünen Cumhuriyet Halk Partisi maalesef milleti kandıramayacaktır.”

MİLLETİMİZ “EVET” DİYECEK

“Milletimizin kararının ‘evet’ olacağını Allah izin verirse 16 Nisan’da evet olacağını çok net biliyor ve görüyoruz” diyen Milletvekili Çalık, “‘Evet’i verecek olan vatandaşlarımızın köhnemiş parlamenter sisteme son vermek için yeni bir sistemle ülkemizi buluşturmak için güçlü bir ‘evet’ diyecek. Milletimizin bu ‘Evet’i karşısında bir de hayırcılar var. Bu ‘Hayır’ı söyleyen orkestrayı oluşturanların içerisinde kimlerin var olduğunu biliyorsunuz” diye konuştu.

TÜRKİYE DEVLETİ BİR ‘CUMHURİYET’TİR

Türkiye’nin bir rejim değişikliğine gitmediğini söyleyen Milletvekili Çalık, “Hayır arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti bir rejim değişikliğine gitmiyor. Eğer okuma yazma bilmiyorlarsa biz onlara okuyalım. Bu anayasa kitapçığı, anayasanın birinci maddesi der ki ‘Türkiye Devleti bir Cumhuriyet’tir.’ İkinci maddesi der ki ‘Demokratik, Laik, Sosyal bir Hukuk Devleti’dir.’ Üçüncü maddesi ‘Devletin bütünlüğü, resmi dili, bayrağı, milli marşı ve başkenti Ankara’dır. Bayrağı kanunda belirtilen beyaz al yıldızlı al bayraktır. Milli Marşı İstiklal Marşı’dır.’ Anayasa’nın dördüncü maddesi de bu maddelerin değişemeyeceğini söyler. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi okuma yazma bilmiyorsa biz kendilerine okutalım. Rejim değişikliği değil Türkiye Devleti bir Cumhuriyet’tir; asla bir rejim değişikliğine gitmeyecektir. Bu sistem değişikliği olacaktır, bu sistem değişikliğinin adı da Cumhurbaşkanlığı Sistemi olacaktır” şeklinde konuştu.

NEREYE GÖNDERMEYİ DÜŞÜNÜYORLAR?

Milletvekillerinin mecliste görev yapacaklarını kaydeden Milletvekili Çalık, “İşte 16 Nisan’da yapacağımız bu değişiklikle biz kalıcı istikrarı sağlayacağız. Hızlı ve etkili bir yürütme yapacağız. Güçlü yasama ve güçlü yürütme. Türkiye Büyük Millet Meclisinin ortadan kalkacağını söyleyen Cumhuriyet Halk Partisi, 16 Nisan’da karar evet çıktıktan sonra önümüze gelecek seçimde milletvekillerini belirlerken milletvekillerini nereye göndermeyi düşünüyorlar? Milletvekilleri Mecliste görev yapacak. Güçlü bir yasama, kanun tekliflerinin yegane vereceği mercii Türkiye Büyük Millet Meclisi olacak” söylemlerinde bulundu.

MUTLU SARIGÜL