12 Şubat 2017 Pazar

Bin 855 kişi hakkında soruşturma açıldı

15 Temmuz gecesi FETÖ üyeleri tarafından yapılmak istenen darbenin ardından Malatya’da başlatılan soruşturmalar kapsamında bin 855 kişi hakkında soruşturma açıldığı, yapılan soruşturmalar kapsamında ise 436 kamu görevlisinin tutuklandığı öğrenildi.

11 Şubat 2017 Cumartesi 11:41
Bin 855 kişi hakkında soruşturma açıldı

  Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, 412 emniyet teşkilatı personeli, 348 askeri personel, 51 hâkim ve savcı, 348 sivil ve 696 kamu personeli hakkında adli işlem yapıldığı öğrenildi. Malatya’da Bakanlar Kurulu Kararı ile çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler ile bin 138 kamu görevlisi ihraç edildi.

EN FAZLA TUTUKLAMA EMNİYETTE
  Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakî yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilenlerle ilgili olarak Malatya Valiliği tarafından Kurum ve Kuruluşlarla koordinasyon içerisinde yapılan çalışmalar çerçevesinde; savcılıklarca soruşturma geçiren 412 emniyet personelinden, 210’u tutuklanırken, 138’i hakkında adli kontrol kararı uygulandı. 6 emniyet personelinin ise firari olduğu açıklandı.

HSYK TARAFINDAN…
  TSK’da yapılan soruşturmalarda ise 348 askeri personelden 80’ni tutuklanırken, 23 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı. 194 asker ise savcılıkça serbest bırakıldı. Tutuklanan askerlerden 51’i ise başka illerdeki cezaevlilerine sevk edildi. HSYK tarafından, Malatya görevli savcı ve hakimler hakkında yapılan soruşturmalar kapsamında, 21 hakim ve savcı tutuklanırken, 10’u hakkında Adli Kontrol Kararı verilirken 3’ü serbest kaldı, 5’i halen firar, 12 tutuklu ise başka illerdeki cezaevlerine sevk edildi.

SORUŞTURMLAR DEVAM EDİYOR
  Soruşturmalar kapsamında 325 sivil’den 105’i tutuklanırken, 53 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Yapılan soruşturmada 12 kişi serbest kalırken 57 şüphelinin firari olduğu öğrenildi. 695 kamu personelinden 223’ü tutuklanırken, 313 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı. Yapılan yargılamada 12 kişi serbest bırakılırken, 40 şüphelin ise firari olduğu belirtildi. Emniyet, hakim-savcı, kamu görevlisi ve sivil olmak üzere bin 855 şüpheli hakkında soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

BİN 583 KAMU PERSONELİ
  Malatya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre ise, yine 15 Temmuz 2016 Tarihinden 10 Şubat 2017 tarihine kadar geçen süre içerisinde yapılan idari işlemler neticesinde; bakanlıklarca 864, Valilikçe 719 kamu personeli olmak üzere bin 583 kamu görevlisi açığa alındı. Bin 138 kamu görevlisinin Bakanlar Kurulu Kararı ile çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler sonucu görevinden ihraç edildiği öğrenilirken 27 sözleşmeli personelin iş akitlerinin fesih edildiği açıklandı. Yapılan açıklamada ayrıca, Malatya İl Emniyet Müdürlüğünde halen 29 kişinin gözaltında bulunduğu belirtildi. 

TAHİR ÖZÇELİK
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