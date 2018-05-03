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Beytekin, aday adaylığını açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü Genel Müdürü Murat Beytekin 27. dönem milletvekili genel seçimlerinde AK Parti’den Malatya milletvekili aday adaylığını açıkladı.

Beytekin, aday adaylığını açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü Genel Müdürü Murat Beytekin 27. dönem milletvekili genel seçimlerinde AK Parti’den Malatya milletvekili aday adaylığını açıkladı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 05:00
Beytekin, aday adaylığını açıkladı

Parti binasında düzenlenen törenle başvurusunu yapan Beytekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında yer almak için yola çıktığını ifade etti.

“Eğer inanıyorsanız üstün gelecek olan sizsiniz” sözleriyle konuşmasına başlayan Beytekin, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen bu kutsal memlekete hizmet davasında, bir nefer olmak adına 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak seçimlerde Malatya’dan Ak Parti milletvekilliği aday adaylık başvurumu yapıyorum. Eğer inanıyorsanız üstün gelecek olan sizsiniz, ilahi beyanından hareketle bizler, Cumhurbaşkanımızın yıllardır sürdürdüğü bu şanlı ve kutlu davaya katkıda bulunmak için yola çıkmış bulunmaktayız. Şu herkesçe bilinmektedir ki AK Parti’nin en üst kademesinden en alt birimine kadar görev yapan herkesin ortak bir amacı vardır. O da tarihi yıllar öncesine dayanan bu milleti ve devleti bir adım daha ileriye taşımak, tüm dünya mazlumlarının ve kimsesizlerinin umudu haline getirmektir. Bu kadim milletin ve onun lideri Cumhurbaşkanımızın yanında yer almak için çıktığımız bu yolda, Allah’ın bizim için hayırlı olanı nasip etmesini diliyor, 24 Haziran seçimlerinin milletimize, memleketimize, Malatya’mıza hayırlar ve güzellikler getireceğine inanıyorum” diye konuştu. 

İHA

Son Güncelleme: 02.05.2018 19:07
Anahtar Kelimeler:
Murat Beytekin
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