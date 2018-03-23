BEKİR BOZDAĞ MALATYA ZİYARETİ

23 Mart Cuma günü saat 16.00’da gerçekleşen ziyarete Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Valisi Ali Kaban, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Milletvekili Mustafa Şahin, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ile birlikte kalabalık bir heyet eşlik etti.



Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın ziyaretinden dolayı onur duyduklarını belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bazı çalışmalar hakkında kısa bilgiler verdi.

Başkan Çakır’dan cami projesi için destek talebi



Ana planlar üzerindeki çalışmaların büyük oranda tamamlandığını ve şehir genelinde büyük bir değişim başlattıklarını kaydeden Başkan Çakır, merkez ilçelerin yanı sıra 11 kırsal ilçenin tamamına yakınında altyapı çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. Yenilenebilir enerji alanında Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin örnek çalışmalar yaptığını kaydeden Çakır, çöpgaz enerji santralinde 2.2 megavat, güneş enerji sisteminden 3 megavat elektrik enerjisi ürettiklerini, yakın bir zamanda tam kapasite üretime geçecek olan çevre entegre tesisinde de üretilecek olan 10 megavatlık elektrikle toplamda 15-16 megavat elektrik enerjisi üreteceklerini belirtti.



Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan sosyal ve kültürel hizmetlere de değinen Çakır, yapılan semt konakları, çok amaçlı sosyal tesisler, sanat merkezi, sanat sokağı, Kernek Külliyesi gibi yatırımlarla Malatya’nın bir kültür şehrine dönüştüğünü sözlerine ekledi.

Malatya’da Cuma, dini bayram ve diğer özel günlerde büyük bir cami eksikliği olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, bu konuda bir proje hazırladıklarını kaydederek, projenin hayata geçirilmesi için Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’dan destek talep etti.



Bozdağ: “Büyükşehir Malatya’ya ulu bir mabet yakışır”

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın şehrin emini olarak Malatya’ya yakışır güzellikte çok büyük hizmetlerin altına imza attığını belirten Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ise bu hizmetlerinden dolayı Başkan Çakır’a teşekkür etti. Malatya’ya her gelişinde Malatya’da büyük bir değişim ve gelişimi gördüğünü kaydeden Bozdağ, “Onun için Başkanımı yaptığı başarılı hizmetlerden dolayı gönülden tebrik ediyorum. Esasında cami konusu Başkanımızın açtığı bir konuydu. Ben şimdi bunu kamuoyunun önünde dile getirerek alenileştirdim. Başkanın fikrini çalmış olmayalım. Bu bizim Başkanımıza ait bir fikir. Ben sadece Başkanı suya ittim. İnşallah bundan sonra Başkanımız bunun gereğini yapacak. Malatya’ya hakikaten büyükşehir olmanın gereği, bir ulu mabet yakışır. İnşallah o da Malatya’ya kazandırılacaktır. Belediye Başkanımızı ve çalışma arkadaşlarını kutluyorum, tebrik ediyorum. Malatya’nın büyükşehir olmasından sonraki dönemde yeni bir anlayışla Malatya’nın tamamını kucaklayan güzel işler yaptılar. Allah yardımcıları olsun. Bundan sonra da başarılar diliyorum. 2019’da da Malatyalılar eminim ki bu başarıyı takdir edeceklerdir” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Çakır, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan cami projesinin dosyasını Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’a sundu.

Başkan Çakır’dan hediyeler

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, ziyaret sırasında Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’a; kayısı kristali, kuru kayısı ile el işlemeli bakır semaver takımı hediye etti. busabahmalatya.com