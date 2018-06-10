Bayramlarda öğrencilere 500 TL vereceğiz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 24 Haziran seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Bu kapsamda dün Dabakhane Mahallesi esnafları ve gençlerle bir araya gelen Ağbaba, esnaf, vatandaşlarla sohbet ederek, gençlere önemli vaatlerde bulundu. Ağbaba, gece gündüz demeden, Malatya için çalıştığını ifade ederek, Malatya Şeker Fabrikası, Meteoroloji, Sultansuyu kapatılacakken kendisinin engel olduğunu söyledi.

“Kayısıya don vurdu ben vardım. Şimdi elinizi vicdanınıza koyun, hepinizi ayırmadan oy istiyorum. Oy verin ki kader değişsin diyorum” diyen Ağbaba, 24 Haziran seçimlerinde galip gelmeleri halinde gençlere de önemli vaatlerde bulundu.

750 TL İŞSİZLİK MAAŞI VERECEĞİZ

Ağbaba, şunları kaydetti:

İşsiz gençlere genç kart vereceğiz. Bu kartla her şey yüzde 50 indirimli olacak. 4 yılda bir ÖTV ödemeden cep telefonu alabileceksiniz. Gençlerin sosyal medyası kimse tarafından izlenmeyecek. Gerek üniversite sınavına giren öğrencilerimizin gerekirse de sonrasında sınavlara başvururken çok ciddi miktarda paralar ödeniyor. Biz bu ücretleri almayacağız. ÖSYM tarafından yapılan tüm sınavlarda giriş ücretini kaldıracağız. Kimseye ‘dayın var mı, Amcan var mı?’ diye sormayacağız. Bir yere girerken mülakat sistemini kaldıracağız. 19 Mayıs, 29 Ekim bayramlarında öğrencilere karşılıksız 500 TL para vereceğiz. Gençlerimizi tarikatların, cemaatlerin yurtlarında değil, devletin yurtlarına yerleştireceğiz. Hiç kimse üniversiteye gittiği zaman nerede kalacak diye sormayacak. Devlet üniversitelerinde büyük şikayetlerin başında yemekhaneler yer almaktadır. Yemekhanelerde asla kar amacı güdülmeyecek; sadece masrafları karşılamak için ücret alınacak. İŞKUR’a kayıt oldukları andan itibaren 750 TL işsizlik maaşı vereceğiz. Pasoligi kaldıracağız.”

MALATYASPOR’A SALDIRI OLDU, BEN BAĞIRIP ÇAĞIRDIM

Türkiye ve Malatya’nın sorunlarıyla kendisinin ilgilendiğini dile getiren Ağbaba, “Kerkük’e giden Veli Ağbaba, Bosna’da selde boğulmaya giden çocukları kurtarmaya giden Veli Ağbaba, cezaevine giden Veli Ağbaba, kömür madeninde açlık grevinde yatanların yanına giden Veli Ağbaba, OHAL’de atılan, fakir-fukaranın yanında yer alan Veli Ağbaba, OHAL’e karşı yürüyen Veli Ağbaba, adalet yürüyüşünde yürüyen Veli Ağbaba, nerede mazlum varsa, nerede mağdur varsa dili, dini, ırkı, siyasi görüşü ne olursa olsun ayırmadan hepsine gittim. Malatya’nın kayısısını don vurdu ben bağırdım. Don ağaca vururken ben Mecliste konuştum. Hava soğuyunca Mecliste konuştum. Kayısı üşüyünce ben üşüdüm. Alişar’da, Battalgazi’de kanalizasyon suyu ile ağaç sulayınca ‘bunlar susuzluktan ölüyor’ dedim. Malatyaspor’a saldırı oldu, ben bağırıp çağırdım. Malatya için, Malatyalılar için çalıştım. Kimseyi eleştirmiyoruz. Öznur Çalık’ı da, Ahmet Çakır’ı da eleştirmiyoruz. Kendimizi anlatıyoruz. Malatya’da milletvekili denilince akla kim geliyor? Gidin sorun her şehirde Malatya’nın milletvekili deyince akla Veli Ağbaba geliyor. Dedenizin, babanızın partisi. Sizden oy istiyorum” ifadelerini kullandı.

busabahmalatya.com