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BAYRAK DAĞITILDI

MHP Kadın Kolları Malatya İl Başkanlığı tarafından İstiklal Marşının kabulünün 97. yıl dönümü dolayısıyla vatandaşlara Türk Bayrağı ve İstiklal Marşı ile Atatürk’ün Gençliğe Hitabesinin yazılı olduğu broşür dağıtıldı. 

BAYRAK DAĞITILDI

MHP Kadın Kolları Malatya İl Başkanlığı tarafından İstiklal Marşının kabulünün 97. yıl dönümü dolayısıyla vatandaşlara Türk Bayrağı ve İstiklal Marşı ile Atatürk’ün Gençliğe Hitabesinin yazılı olduğu broşür dağıtıldı. 

busabahmalatya
busabahmalatya
13 Mart 2018 Salı 11:15
BAYRAK DAĞITILDI

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programla ilgili konuşan MHP Kadın Kolları İl Başkanı Selma Çiçek, “İstiklal Marşımızın 12 Mart 1921 tarihinde kabl edilmesinin üzerinden tam 97 yıl geçti. İstiklal Marşı bizim kırmızı çizgilerimizdendir, değiştirilmesi teklif dahi edilemez. Ne İstiklal Marşı sıradan bir marştır, ne de onu yazan Şair Mehmet Akif Ersoy sıradan bir şairdir.

İstiklal Marşı bir ulusun yazdığı ve dünyada bir eşi daha bulunmayan bir kahramanlık destanıdır. Vatanımızda son ocak sönünceye kadar okunacak ve diğer kutsallarımız gibi yaşatılacaktır. Milli birlik ve bağımsızlığımız için Afrin’de kükremiş sel gibi bendine sığmayıp taşan kınalı kuzularımız oldukça vatanımız parçalanamayacak, bağımsızlığımıza göz diken hainler bedbaht olacaklardır.

‘Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın’ diyen Mehmet Akif Ersoy’u minnet ve saygıyla anıyoruz. Ruhu şad olsun” diye konuştu. busabahmalatya.com

İHA

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