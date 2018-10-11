Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 26°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
94318
ALTIN
231.611
DOLAR
5.9799
STERLİN
7.9136
EURO
6.9195

Başkan Polat’a ziyaret

Dünya Gümrük Örgütü’nün Malatya’da gerçekleştirdiği konferansa katılmak üzere kente gelen Ticaret Bakan Yardımcısı Fatin Metin,Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Başkan Polat’a ziyaret

Dünya Gümrük Örgütü’nün Malatya’da gerçekleştirdiği konferansa katılmak üzere kente gelen Ticaret Bakan Yardımcısı Fatin Metin,Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

11 Ekim 2018 Perşembe 14:32
Başkan Polat’a ziyaret

Ticaret Bakan Yardımcısı Fatin Metin’in Belediye ziyaretine, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu,Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay eşlik etti.

MALATYA MİNİ BİR ANADOLU

Ticaret Bakanlığı’nın düzenlemiş olduğu Dünya Gümrük Örgütü’nün konferansına ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat: “Malatya’mız her renkten insanın, ırkın, mezhebin var olduğu mini bir Anadolu’dur. Bu farklılıkları zenginlik olarak gören, hoşgörü, birlik ve beraberliğin şehridir. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Malatyageçmişten günümüze her zaman önemli merkezlerden birisi olmuştur.Cumhuriyet döneminde de önemini devam ettiren MalatyaikiCumhurbaşkanı çıkarmıştır”diye konuştu.

Göreve geldikten sona Acil Eylem Planı ile birçok projeyi kamuoyu ile paylaştıklarını belirten Başkan Polat, “Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine geldikten sonra ‘Birlikte Yürüyeceğiz’ dedik. 112 acil eylem planımızı Malatyalı hemşerilerimizle paylaştık. Adım adım projelerimizi gerçekleştiriyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya’yı şantiyeye çevirdik. Malatya her zaman istikrardan yana olmuş bir ildir” şeklinde konuştu.

60 ÜLKEDEN 180 KATILIMCI

Malatya’da olmaktan mutluluk duyduklarını ifade edenTicaret Bakan Yardımcısı Fatin Metin “Bugün Malatya’da çok güzel ağırlandık. Dünya Gümrük Örgütü’nün PICARD adı altındaki eğitim programına Malatya ev sahipliği yapıyor. Dünyadaki 60 ülkeden 180 katılımcının olduğu programımız 3 gün sürecek. Büyükşehir Belediye Başkanımın şahsında Malatya’ya teşekkür ediyoruz”ifadelerinde bulundu.

Malatya’nın önemli medeniyetlere ev sahipliği yaptığını ve lokomotif illerden biri olduğunu da belirten Metin, “Malatya ticaret ve sanayide dengeli bir şekilde büyüyen ve her alanda örnek olan bir ilimiz. Malatya’ya 5 sene önce gelmiştim. Her geldiğimde Malatya’nın değişimini gelişimini görme imkânım oluyor. Modern bir Malatya’nın oluşumu noktasındaki adımlarınızı dinleme imkânımız oldu. Bu başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum. Ticaret Bakanlığı olarak her zaman Malatya’nın hizmetindeyiz” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Ticaret Bakan Yardımcısı Fatin Metin’e Kayısı kristali, kayısı ve bakır el işlemeli çay seti hediye etti. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
Dünya Gümrük ÖrgütüHacı Uğur PolatFatin Metin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fendoğlu, o öğretmene ateş püskürdü
Fendoğlu, o öğretmene ateş püskürdü
Fendoğlu’ndan tam destek
Fendoğlu’ndan tam destek
“Yerelde CHP iktidarı”
“Yerelde CHP iktidarı”
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim