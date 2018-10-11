Başkan Polat’a ziyaret

Ticaret Bakan Yardımcısı Fatin Metin’in Belediye ziyaretine, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu,Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay eşlik etti.

MALATYA MİNİ BİR ANADOLU

Ticaret Bakanlığı’nın düzenlemiş olduğu Dünya Gümrük Örgütü’nün konferansına ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat: “Malatya’mız her renkten insanın, ırkın, mezhebin var olduğu mini bir Anadolu’dur. Bu farklılıkları zenginlik olarak gören, hoşgörü, birlik ve beraberliğin şehridir. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Malatyageçmişten günümüze her zaman önemli merkezlerden birisi olmuştur.Cumhuriyet döneminde de önemini devam ettiren MalatyaikiCumhurbaşkanı çıkarmıştır”diye konuştu.

Göreve geldikten sona Acil Eylem Planı ile birçok projeyi kamuoyu ile paylaştıklarını belirten Başkan Polat, “Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine geldikten sonra ‘Birlikte Yürüyeceğiz’ dedik. 112 acil eylem planımızı Malatyalı hemşerilerimizle paylaştık. Adım adım projelerimizi gerçekleştiriyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya’yı şantiyeye çevirdik. Malatya her zaman istikrardan yana olmuş bir ildir” şeklinde konuştu.

60 ÜLKEDEN 180 KATILIMCI

Malatya’da olmaktan mutluluk duyduklarını ifade edenTicaret Bakan Yardımcısı Fatin Metin “Bugün Malatya’da çok güzel ağırlandık. Dünya Gümrük Örgütü’nün PICARD adı altındaki eğitim programına Malatya ev sahipliği yapıyor. Dünyadaki 60 ülkeden 180 katılımcının olduğu programımız 3 gün sürecek. Büyükşehir Belediye Başkanımın şahsında Malatya’ya teşekkür ediyoruz”ifadelerinde bulundu.

Malatya’nın önemli medeniyetlere ev sahipliği yaptığını ve lokomotif illerden biri olduğunu da belirten Metin, “Malatya ticaret ve sanayide dengeli bir şekilde büyüyen ve her alanda örnek olan bir ilimiz. Malatya’ya 5 sene önce gelmiştim. Her geldiğimde Malatya’nın değişimini gelişimini görme imkânım oluyor. Modern bir Malatya’nın oluşumu noktasındaki adımlarınızı dinleme imkânımız oldu. Bu başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum. Ticaret Bakanlığı olarak her zaman Malatya’nın hizmetindeyiz” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Ticaret Bakan Yardımcısı Fatin Metin’e Kayısı kristali, kayısı ve bakır el işlemeli çay seti hediye etti. (Bülten)