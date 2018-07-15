BAŞKAN POLAT, ESNAFI ZİYARET ETTİ

Başkan Polat, “Her fırsatta esnafımızı dinleyip onların sorunlarına çözümler üretiyoruz, esnafımız, kendisini ziyarete eden, talep ve sıkıntılarını dinleyen bir belediye başkanı görmek istiyor, bizler de esnafımızın her zaman yanında oluyoruz. Esnafımızın en küçük sorununu bile en kısa sürede çözüme kavuşması için birimlerimize talimat veriyoruz” diye konuştu.

Her fırsatta, esnaf ziyaretlerinde bulunacağını ifade eden Başkan Polat, sözlerine şöyle devam etti:

“Yapacağımız çalışmaları esnafımızla beraber istişare edip ortak hareket edeceğiz. Bizler, hemşerilerimizle birlikte yürümek, onlarla geleceğin Malatya’sını hep birlikte inşa etmek istiyoruz. Görev sınırları içerisinde, gidilmedik yer, ziyaret edilmedik kimse bırakmayacağız, esnafımızı önemsiyoruz onlarla bir araya gelmeye devam edeceğiz.”

Hacı Uğur Polat, Beydağı Geçici Eğitim Merkezi öğrencilerinin açtığı sergiyi de ziyaret etti. (Bülten) busabahmalatya.com