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Başkan Polat doğu garajı esnafıyla bir araya geldi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, beraberinde Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanı Zeki Soyak, Malatya Minibüs ve Umum Servis Araçları Odası Başkanı Mesut İnce, ilgili şube müdürleri ile birlikte Doğu Garajı esnafını ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Başkan Polat doğu garajı esnafıyla bir araya geldi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, beraberinde Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanı Zeki Soyak, Malatya Minibüs ve Umum Servis Araçları Odası Başkanı Mesut İnce, ilgili şube müdürleri ile birlikte Doğu Garajı esnafını ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

21 Ekim 2018 Pazar 15:27
Başkan Polat doğu garajı esnafıyla bir araya geldi

Esnaflar adına kısa bir konuşma gerçekleştiren Mehmet Karakaş, “Büyükşehir Belediye Başkanımıza yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesinde devralmış olduğu hizmet bayrağını daha yukarılara taşıyacağına inanıyorum” diye konuştu.

Malatya Minibüs ve Umum Servis Araçları Odası Başkanı Mesut İnce ise Büyükşehir Belediye Başkanının her zaman yanlarında olduğunu belirterek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hacı Uğur Polat, her zaman esnafımızın yanında olmuştur. Esnafımızın sorunlarına her zaman duyarlı yaklaşmış ve sorunların çözümü noktasında da esnafımızın yanında olmuştur. Malatya’mıza ve esnafımıza yönelik yapılan hizmetlerden dolayı Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

MALATYA’DA ARAÇ YOĞUNLUĞU ARTTI

Büyükşehir Belediyesi olarak şehrin geneline hizmet ürettiklerini belirten Başkan Polat, “Malatya son yıllarda hem insan hemde araç yoğunluğu oldukça arttı. Bu artan yoğunluktan dolayı trafikte de sıkıntılar yaşanmakta. Büyükşehir Belediyesi olarak trafikte bir düzenin sağlanması için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Şehirde bu düzenlemeler yapılırken bazı sıkıntılarda ortaya çıkmakta. Ortaya çıkan bu sıkıntılar da zaman içerisinde ortadan kalkacaktır” sözlerini kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat daha sonra Doğu Garajı esnafını gezerek hayırlı kazançlar temennisinde bulundu. (Bülten)

Son Güncelleme: 21.10.2018 15:49
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EsnafDOĞU GARAJIHacı Uğur Polat
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