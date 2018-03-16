BAŞKAN PEKTAŞ’TAN ZİYARET

CHP Yeşilyurt Merkez İlçe Başkanı Av. Ahmet Pektaş, beraberinde CHP Battalgazi Belediye Meclis Üyesi Okay Demirhan ve partinin yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile bir araya gelerek, istişarelerde bulundu. Burada konuşan CHP Yeşilyurt Merkez İlçe Başkanı Av. Ahmet Pektaş, Başkan Gürkan’ın başarılı çalışmalarına dikkat çekerek, “Malatya'nın yükselen yüzünde kendisini burada görmekten şeref duyduğumuz, müşerref olduğumuz insanlardan birisi kendisi. Umarım başarıları daim olur. Umarım Malatya için yeni projelere, ortak projelere, herkesi kucaklayan projelere yelken açarız. Ve umarım hepimiz için yeni güzel ve güzel günler gösteren bir Malatya olur” sözlerini kaydetti.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, yapılan istişareden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez temel unsurlarıdır. Her kesimin görüşü aynı zamanda bizim yol haritamızın temelini oluşturur. Bu anlamda da CHP Yeşilyurt İlçe Başkanı ve değerli yönetim kurlunu burada görmekten, onların görüş ve önerilerini ve şehir ile ilgili önerilerini almaktan büyük mutluluk duyacağımı belirtmek istiyorum. Kendileri nezaket göstermişler ve bizleri ziyaret etmişler” diyerek bazı yorumlarda bulundu. (Bülten) busabahmalatya.com