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BAŞKAN GÜRKAN’I ZİYARET ETTİ

CHP 22. dönem Malatya Milletvekili Av. Muharrem Kılıç, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti. Battalgazi Belediyesi yeni hizmet binasının hayırlı olması temennisinde bulunan Kılıç, “Malatya’ya güzellik kattınız” dedi.

BAŞKAN GÜRKAN’I ZİYARET ETTİ

CHP 22. dönem Malatya Milletvekili Av. Muharrem Kılıç, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti. Battalgazi Belediyesi yeni hizmet binasının hayırlı olması temennisinde bulunan Kılıç, “Malatya’ya güzellik kattınız” dedi.

AHMET
AHMET
16 Ocak 2018 Salı 14:28
BAŞKAN GÜRKAN’I ZİYARET ETTİ

CHP 22. dönem Malatya Milletvekili Av. Muharrem Kılıç, beraberinde CHP eski İl Başkanı Celal Berktaş ve Tüm Sanayici İş Adamları Derneği Malatya Şube Başkanı Murat Gümüş ile birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret ederek, bir süre görüştü. Ziyarette konuşan CHP 22. dönem Malatya Milletvekili Av. Muharrem Kılıç, Battalgazi Belediyesi Hizmet Binası’nın hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Malatya’ya güzellik kattınız. Malatya’mız her türlü güzelliklere layık olan bir il. Hizmet edilmesi bizleri çok memnun ediyor. Sadece bu bina olarak değil, hem çevre hem de bulunduğunuz diğer mekanlar özellikle bu Vali Konağı’nın karşısındaki eski Askerlik Şubesi’ni de bugün gördüm. Orada da epey bir yol kat edilmiş. Aynı zamanda eski tarihi dokusu da bu şekilde korunmuş olacak. Yaptığınız çalışmalardan dolayı sizlere çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz” sözlerini kaydetti.

14 AYDA YAPILDI

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Kendisi aynı zamanda Malatya’mızı bir dönem mecliste temsil etmiştir. Kendisi Malatya’mız için gayret gösteren vekillerimizden birisidir. Tabiî ki buradaki hizmet binaları memlekete yapılan hizmetlerdir. İlimizin prestij binalarıdır. Belediye binaları olsun, kültür merkezleri olsun, tiyatro ve müzeler olsun şehrin medeniyetini, silüetini, tarihini gösteren yapılardır. Hem imaj hem prestij anlamında Belediye Hizmet Binası’nı Malatya’nın ve Battalgazi’nin tarihini yansıtması, onunla temayüz etmesi noktasında planlamayı bu amaçla yaptık. Yapılan bu bina Türkiye’de dikkat çeken bir bina oldu. Bu binamızın şeklini ve planını alıp başka yerlerde uygulanması noktasında yoğun bir talep olduğunu görüyoruz. Buna benzer binaların sayısı önümüzdeki 3-5 yıl içinde artar diye düşünüyoruz. Binamızın diğer özelliklerinden biri de kendi enerjisini üreten güneş panelleriyle akıllı bir binadır. Aynı zamanda yağmur sularını drenaj eden yeşil bina hüviyetiyle, otoparkı, mescidi, arşivlerinden, sığınaklarından, ofisleri, konferans salonları ve meclis salonuyla birlikte hepsinin bir merkezde olması, boş alanın bulunmaması ve en ufak alanın optimum bir şekilde kullanılması anlamında da önemli bir bina hüviyetindedir. Yine binamızın 14 ay gibi kısa bir sürede yapılması da Belediye Hizmet binaları içinde Türkiye’de rekor bir zaman içinde bitirilmiştir” diye konuştu. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
GürkanZiyaretMuharrem KılıçCelal BerktaşMalatyaBusabah
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